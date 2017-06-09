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05:47 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярскэнергосбыт усилил меры защиты данных своих клиентов

Теперь чтобы воспользоваться сервисом личного кабинета, пользователю необходимо зарегистрироваться.

ПАО «Красноярскэнергосбыт» принимает меры для усиления защиты персональных данных клиентов компании. Теперь чтобы воспользоваться сервисом личного кабинета, пользователю необходимо зарегистрироваться.

После простой процедуры регистрации вход в личный кабинет становится возможным по логину и паролю. Подробные инструкции о работе в личном кабинете размещены на сайте компании в разделах «Личный кабинет частного клиента» и «Это важно».

«Ранее вход в личный кабинет осуществлялся по номеру лицевого счета и фамилии собственника жилья. Этой информацией легко могли завладеть посторонние люди, что не раз создавало ситуации несанкционированного доступа посторонних людей в личные кабинеты наших клиентов. Теперь потребители максимально защищены от таких посягательств», — отмечает исполнительный директор ПАО «Красноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко.

Использование виртуального личного кабинета имеет ряд преимуществ. Потребители могут передавать показания приборов учета, просматривать историю начислений и платежей, баланс лицевого счета, вносить плату за электроэнергию и взнос на капитальный ремонт с помощью банковских карт, получать консультации специалистов и совершать обмен сканами документов.

Работа личного кабинета поддерживается всеми современными браузерами и операционными системами. Также сервис доступен владельцам смартфонов, коммуникаторов и планшетов, работающих на системах Android, Windows Phone и iOS.

В случае возникновения трудностей с регистрацией, специалисты Красноярскэнергосбыта готовы оказать помощь. Для этого необходимо обратиться к контролерам на любом абонентском участке, в «Виртуальную приемную» на сайте, в официальные группы ПАО «Красноярскэнергосбыт» в социальных сетях или к консультантам по телефонам (391) 257−67−05, 8−800−700−24−57.

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