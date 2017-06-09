Климатологи сообщили о дальнейших природных катаклизмах в Хабаровском крае

Хабаровск, 9 июня, AmurMedia.

Резкие изменения погоды ждут Хабаровский край вплоть до июля. Ухудшение комфортности климата является общей тенденцией для всего округа, сообщил корр. ИА AmurMedia заведующий лаборатории гидрологии и климатологии Тихоокеанского института географии ДВО РАН Владимир Шамов.

Начало лето в этом году стало достаточно нестабильным и зачастую прохладным и дождливым для региона. По словам заведующего лаборатории климатологии Владимира Шамова, можно в целом говорить об ухудшении комфортности климата.

— До июля на Дальнем Востоке ожидаются еще катаклизмы. Весьма вероятны паводки, нападение циклонов на нашу территорию. Или наоборот, природная засуха, — пояснил Владимир Шамов.

Более того, сообщил эксперт, в дальнейшем количество случаев аномально холодной или аномально жаркой погоды будет увеличиваться.

— В последние годы меридиональный перенос тепла усиливается и вероятность затоков горячего тропического и холодного арктического воздуха возрастает. Можно ожидать увеличения числа мощных перепадов погоды, которые принесут людям дискомфорт. Адаптироваться к такому, конечно, сложно, но это закономерный процесс, вызванный увеличением температуры приземного слоя атмосферы, — заключил Владимир Шамов.