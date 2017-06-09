Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Мочка уха предупредит о возможном инсульте
Страна, где пенсию платят госслужащим, а остальных содержат дети
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
«Covfefe - тайное послание русским» Хиллари Клинтон прокомментировала странный твит Трампа
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
Жильцы первых 18 пятиэтажек отказались от расселения
Названы лучшие для жизни районы Петербурга
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова показала себя в мини
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
70-летняя Васильева показала смелое фото без парика - СМИ
«Прилетел и сжег дотла»: СМИ о «Шмеле»-убийце РФ
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo
Веселый май: продажи автомобилей резко пошли вверх
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10В тени красоты
05:56 (мск), источник: АиФ Иркутск

Иркутская гимнастка Дарья Дмитриева развелась с хоккеистом Радуловым

У пары растет сын, которому на данный момент 1,5 года.

Серебряный призер Олимпиады 2012 года, иркутянка Дарья Дмитриева развелась с известным хоккеистом Александром Радуловым. Об этом Дарья сообщила на своей личной странице в Instagram.

Напомним, в декабре 2015 года у пары родился сын, которого назвали Макаром. Пышную свадьбу Дарья и Александр в стиле «свадьба богов» сыграли позже, в июне 2016 года.

Инициатором развода, по словам Дарьи была она сама.

«Инициатором развода была я. Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу, есть моральные принципы».

Также Дарья попросила поклонников не осуждать их за развод. С Александром они остаются в дружеских отношениях, для пары сейчас всего важнее их общий сын.

«Самое главное — это наш сын! Поверьте, он растёт в безмерной заботе и любви».

Звездная пара не будет делить имущество, так как между супругами ранее был заключен брачный контракт. Дмитриева и Радулов подписали «Мировое соглашение» в суде.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В ДТП с участием судьи погибла пенсионерка
Сирия обвинила коалицию в гибели 14 мирных жителей при авиаударе
МИД требует решить вопрос с дачами в США до встречи президентов
ООН подсчитала примерную численность боевиков ИГ
Минздрав России намерен ограничить использование антибиотиков
«Коммерсант» узнал о массовом оттоке российских пилотов в Азию
Власти КНДР сообщили об испытании нового типа ракет
Российским атлетам рекомендовали не носить форму цветов флага РФ
Спорт
Сборная России проведет последний матч перед Кубком конфедераций После контрольного матча с командой Чили российские футболисты получат один день отдыха, но уже 11 июня соберутся для окончательной подготовки в Кубку конфедераций
Авто
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo Выпуском автомобилей Lada Logo займётся «ожившая после банкротства» компания «Супер-Авто» из Тольятти
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Как сделать французскую террасу на даче
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Как выбрать квартиру со свободной планировкой?
Как быстро и без усилий обновить интерьер: 5 советов
Как правильно выбрать зелёные обои?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь