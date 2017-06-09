Иркутская гимнастка Дарья Дмитриева развелась с хоккеистом Радуловым

Серебряный призер Олимпиады 2012 года, иркутянка Дарья Дмитриева развелась с известным хоккеистом Александром Радуловым. Об этом Дарья сообщила на своей личной странице в Instagram.

Напомним, в декабре 2015 года у пары родился сын, которого назвали Макаром. Пышную свадьбу Дарья и Александр в стиле «свадьба богов» сыграли позже, в июне 2016 года.

Инициатором развода, по словам Дарьи была она сама.

«Инициатором развода была я. Александр достойный мужчина, прекрасный отец, но есть вещи, с которыми я лично смириться не могу, есть моральные принципы».

Также Дарья попросила поклонников не осуждать их за развод. С Александром они остаются в дружеских отношениях, для пары сейчас всего важнее их общий сын.

«Самое главное — это наш сын! Поверьте, он растёт в безмерной заботе и любви».

Звездная пара не будет делить имущество, так как между супругами ранее был заключен брачный контракт. Дмитриева и Радулов подписали «Мировое соглашение» в суде.