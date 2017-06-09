Реже жениться и чаще разводиться стали жители Хабаровска

За три года в Хабаровске увеличилось количество разводов и снизилось количество браков. Таковы результаты исследования качества жизни горожан, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

В краевой столице подвели итоги научно-практического исследования «Оценка качества жизни населения городского округа «Город Хабаровск». Оказалось, что в 2016 году по сравнению с 2013-м разводов в Хабаровске стало больше на 1%, а число браков сократилось на 9,5%.

Исследователи считают, что основная причина распада семей и нежелания хабаровчан заключать новые браки — это финансовые проблемы.