Реже жениться и чаще разводиться стали жители Хабаровска
Исследователи считают, что семьи в краевом центре распадаются
Исследователи считают, что семьи в краевом центре распадаются
За три года в Хабаровске увеличилось количество разводов и снизилось количество браков. Таковы результаты исследования качества жизни горожан, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».
В краевой столице подвели итоги
Исследователи считают, что основная причина распада семей и нежелания хабаровчан заключать новые браки — это финансовые проблемы.