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06:02 (мск), источник: Губерния онлайн

Реже жениться и чаще разводиться стали жители Хабаровска

Исследователи считают, что семьи в краевом центре распадаются из-за проблем с деньгами.

За три года в Хабаровске увеличилось количество разводов и снизилось количество браков. Таковы результаты исследования качества жизни горожан, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

В краевой столице подвели итоги научно-практического исследования «Оценка качества жизни населения городского округа «Город Хабаровск». Оказалось, что в 2016 году по сравнению с 2013-м разводов в Хабаровске стало больше на 1%, а число браков сократилось на 9,5%.

Исследователи считают, что основная причина распада семей и нежелания хабаровчан заключать новые браки — это финансовые проблемы.

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