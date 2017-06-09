Буклет о детях войны опубликовали в Хабаровске

«Первый буклет мы выпустили в 2013-м году к юбилею Великой Победы. Он назывался “И помнит мир спасенный”, в нем рассказывалось об участниках войны, проживающих на территории нашего района. Следующее издание было об узниках концлагерей “Люди мира, на минуту встаньте”. Последние два буклета о тружениках тыла, участниках и детях войны», — рассказала заместитель председателя комитета по управлению Индустриальным районом по социальным вопросам Мария Матаева.

Материалы для памятных изданий собирает районный совет ветеранов. В следующем году планируется выпустить еще один буклет.