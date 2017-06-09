Специалисты не рекомендуют купаться в одной из бухт Приморья

В связи с многочисленными обращениями граждан о безопасности купания в море в районе с. Андреевка Хасанского района специалисты Роспотребнадзора провели мониторинг качества воды б. Рисовая и б. Троица в районе базы отдыха «Океан», б. месторождение «Тизи» в б. Троица.

По результатам государственного лабораторного контроля оказалось, что качество морской воды в б. Рисовая, б. Троица в районе базы отдыха «Океан» в пределах гигиенических нормативов.

Однако качество морской воды б. Троица (месторождение «Тизи») не соответствует по микробиологическим показателям. Специалисты не рекомендуют его, как место отдыха с купанием.

Специалисты отмечают, что несмотря на несоответствие качества морской воды б. Троица месторождение «Тизи», патогенной и условно патогенной микрофлоры, возбудителей паразитарных заболеваний не обнаружено.

Виктор Бруевич.