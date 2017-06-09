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07:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Российско-китайская граница будет закрыта на время праздников в Приморье

В связи с празднованием Дня России в период с 10 по 12 июня 2017 года меняется расписание пограничных пунктов пропуска в Приморье, сообщает ИА «Дейта».

Источник: ДЕЙТА

Изменится режим работы автомобильных пунктов пропуска через государственную границу. С 10 по 12 июня не будет работать пункт пропуска «Марково». 11 и 12 июня не будут работать пункты пропуска «Турий Рог» и «Краскино».

Режим работы железнодорожных, воздушных, морских и остальных автомобильных пунктов пропуска на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю меняться не будет, — сообщает Пресс-группа Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю.

Михаил Грач.

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