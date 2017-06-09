Российско-китайская граница будет закрыта на время праздников в Приморье
В связи с празднованием Дня России в период с 10 по 12 июня 2017 года меняется расписание пограничных пунктов пропуска в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
В связи с празднованием Дня России в период с 10 по 12 июня 2017 года меняется расписание пограничных пунктов пропуска в Приморье, сообщает ИА «Дейта».
Изменится режим работы автомобильных пунктов пропуска через государственную границу. С 10 по 12 июня не будет работать пункт пропуска «Марково». 11 и 12 июня не будут работать пункты пропуска «Турий Рог» и «Краскино».
Режим работы железнодорожных, воздушных, морских и остальных автомобильных пунктов пропуска на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю меняться не будет, — сообщает
Михаил Грач.