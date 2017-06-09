Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Трамп устал бояться и взял курс на Москву
Для хорошего секса биологический возраст не имеет значения
Путин публично пошутил над китайской делегацией
Сын Аллы Пугачевой скучает по маме (видео)
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
«Аэрофлот» проведет фотоконкурс для пассажиров ко Дню РоссииМОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в День России запустит конкурс на лучшую праздничную фотографию "Россия всегда со мной" в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Об этом сообщает пресс-служба компании.
СМИ: Россия здорово припугнула Запад
Французы высказались о Ялте по приезду в Крым
100 домов исключили из программы реновации в Москве
Как не платить за услуги ЖКХ во время отпуска?
Максакова похвасталась точёной фигурой в мини-платье - СМИ
СМИ: воинственность Киева достигла небывалых высот
Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа
Как дочь Иосифа Пригожина отпраздновала выпускной (фото)
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом «Утес» - СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Автомобиль с девушкой за рулем взорвался на скорости 530 км/ч
АВТОВАЗ: «Лады» начнут летать через 20 лет
Фоторепортажи
15Последствия урагана в Москве
10В тени красоты
07:41 (мск), источник: Sputnik.by

Правила приема в вузы Беларуси могут пересмотреть

Вице-премьер выступает за бесплатное репетиционное тестирование и сближение заданий ЦТ со школьной программой.

Источник: Sputnik.by

Правила приема в высшие учебные заведения Беларуси могут пересмотреть, заявил в четверг вице-премьер республики Василий Жарко в ходе заседания комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования в 2017 году.

Жарко в четверг провел заседание соответствующей комиссии — в ходе него он поднял тему репетиционного и централизованного тестирования, «блатов» при поступлении в вузы и некоторые другие. Какие реформы могут ждать белорусских абитуриентов в 2018-м — в материале Sputnik.

РТ могут сделать бесплатным

Репетиционное тестирование проходит на протяжении учебного года в несколько этапов — в его рамках абитуриенты могут сдать «пробное ЦТ» и проверить свои знания, а заодно и умение решать тестовые занятия. Как и само ЦТ, репетиционное тестирование сдается платно — по 2,3 рубля.

Читайте также
Выпускной на лимузинах: от 40 долларов в час

«Согласитесь, не каждый сельский выпускник имеет возможность приехать в город для участия в таком тестировании, в том числе по материальным соображениям», — заявил в четверг Жарко.

По словам вице-премьера, необходимо рассмотреть возможность того, чтобы репетиционное тестирование сдавали или бесплатно, или чтобы школьникам выдавались льготы.

ЦТ продолжают совершенствовать

После анализа заданий централизованного тестирования весной власти остались недовольны: «возникло много вопросов по поводу соответствия тестов учебным программам». Вопросы вызывает сложность заданий и присутствие в них того, чего не было в школьных учебниках.

«По итогам вступительной кампании проведем еще раз такой анализ — без спешки, с привлечением практиков. Тест должен соответствовать программе средней школы. И тогда все учащиеся — выпускники и школы, и гимназии, и лицея — будут в равных условиях», — сказал в четверг Жарко.

По мнению вице-премьера Беларуси, корреляция между баллами аттестата и централизованного тестирования должна составлять 70−80%.

Кроме этого, отметил Жарко, в следующем году всерьез задумаются и об изменениях в правила приема в белорусские вузы. Напомним, в прошлый раз подобные изменения произошли в 2017-м >>.

Как может поменяться жизнь абитуриентов?

Неоднократно властями анонсировалась возможность введения вместо ЦТ по ряду предметов устного экзамена — например, по истории или другим гуманитарным наукам. Поддерживал эту идею и президент Беларуси Александр Лукашенко, однако уже полгода никто не реализовывает подобный замысел.

Осенью 2017-го в Беларуси бурно обсуждалось и введение нового типа выпускных и приемных экзаменов — так называемого Национального экзамена, однако эта идея пока также «заглохла» — сразу после смены министра образования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Рабочий упал с 15-метровой буровой вышки в Славгородском районе
Сирия обвинила коалицию в гибели мирных жителей при авиаударе
МИД требует решить вопрос с дачами в США до встречи президентов
ООН подсчитала примерную численность боевиков ИГ
В Японии императору разрешили отречься от престола
«Коммерсант» узнал о массовом оттоке российских пилотов в Азию
Власти КНДР сообщили об испытании нового типа ракет
Российским атлетам рекомендовали не носить форму цветов флага РФ
Спорт
Сборная России проведет последний матч перед Кубком конфедераций После контрольного матча с командой Чили российские футболисты получат один день отдыха, но уже 11 июня соберутся для окончательной подготовки в Кубку конфедераций
Авто
В Тольятти начнут выпуск внедорожника под именем Lada Logo Выпуском автомобилей Lada Logo займётся «ожившая после банкротства» компания «Супер-Авто» из Тольятти
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Боярская, Ходченкова и Ревва на открытии «Кинотавра-2017» 7 июня в Сочи стартовал 28-й кинофестиваль «Кинотавр», торжественную церемонию открытия которого посетили главные звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
11 беспроигрышных идей для загородного домика
100 домов исключили из программы реновации в Москве
В Москве подешевело вторичное жилье
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Полная девочка в розовом купальнике стала героем интернета Страдающая от ожирения 13-летняя британка ответила на травлю в школе, выложив в соцсети свое фото на пляже.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Как выбрать ванну: 5 главных критериев
Что можно сделать из хрущевки: 5 примеров
Изобретения, которые помогают экономить воду в ванной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь