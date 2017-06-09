В 2016 году в Молдове усыновили 116 детей — на 18 больше, чем годом ранее
В Молдове растет число усыновлённых детей. В прошлом году их было 116 — на 18 больше, чем годом ранее.
В Молдове растет число усыновлённых детей. В прошлом году их было 116 — на 18 больше, чем годом ранее.
По данным Национального бюро статистики, 105 детей усыновили семьи из Молдовы, 11 увезли за границу. Мальчиков среди них больше, чем девочек.
Жители республики усыновляли детей дошкольного возраста, в иностранные семьи попали дети
По официальным данным, приемных родителей сейчас ищут для 530-ти детей. С 2011 года в стране усыновили 607 детей, 65 из которых переехали за границу.