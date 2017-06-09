Археологи обнаружили фундаменты четырех древних церквей на «Моей улице»

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Столичные археологи обнаружили фундаменты четырех древних церквей, которые были снесены в 1920—1930-е годы. Это церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы, церковь Сошествия Святого Духа, церковь Святителя Николая Чудотворца и церковь Спаса Преображения в Пушкарях.

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Храмы были построены в XVI—XVII вв еках. Остатки их фундаментов нашли в ходе работ по замене коммуникаций по программе «Моя улица» в районе Большой Лубянки (площадь Воровского), Сретенки и Гоголевского бульвара. Также во время работ на Сретенке около дома 26 специалисты обнаружили колодец, который был частью водопровода, построенного по указу Екатерины II. Это был первый водопровод в Москве, предназначенный для общественного пользования. Среди уникальных находок на Сретенке — финно-угорская «шумящая» подвеска, а в районе Лубянской площади — именное грузило для рыбалки и польская монета — солид. Руины храмов На площади Воровского археологи нашли участок белокаменного фундамента церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Остатки фундамента датированы 1514−1519 годами, тогда же была сооружена церковь. Ее строительством руководил итальянский зодчий Алевиз Новый. Храм известен тем, что после Смутного времени в нем хранилась Казанская икона Божией Матери. В XVII веке церковь перестроили, а затем в первой половине XX века снесли. В траншее около Сретенского монастыря археологи обнаружили фундамент церкви Святителя Николая Чудотворца и сводчатый водовод — коллектор, внешне похожий на подземный ход. В южной части храма была найдена полностью сохранившаяся кирпичная кладка, а в северной — только развалы кирпича. Это связано с тем, что именно здесь проходил водовод, который использовали для слива лишней воды с территории монастыря.

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По летописным данным, сам Сретенский монастырь был основан в 1397 году в память о чудесном спасении Москвы от нашествия тюркского полководца Тамерлана. Точная дата возникновения церкви Святителя Николая Чудотворца неизвестна, ученые предполагают, что она была построена не позднее XVII века. По официальным данным, храм снесли в 1927—1930 годах «для расширения уличного движения». У вестибюля станции метро «Кропоткинская» на Гоголевском бульваре была прослежена цокольная часть стены находившейся здесь до 1933 года Духовской церкви. Первое упоминание этого храма относится к 1493 году. Каменное здание было построено в 1699 году и значительно перестроено в начале XIX века. Возле дома 20 на улице Сретенке обнаружили руины основания церкви Спаса Преображения в Пушкарях и белокаменные надгробия. «С исторической точки зрения находки представляют собой руины. Все найденные остатки фундаментов мы сохраним, законсервируем и засыплем стерильным грунтом, чтобы вернуть их в привычную среду. Это подземные части сооружений, которые никогда не предназначались для того, чтобы находиться на открытом воздухе, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов. — Экспонировать их очень сложно с технической точки зрения». По его словам, все остатки фундаментов опишут, а затем нанесут на археологическую карту столицы.

Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы

Церковь Сошествия Святого Духа

Церковь Святителя Николая Чудотворца

Церковь Спаса Преображения в Пушкарях

Польский солид, «шумящая» подвеска и именное рыболовное грузило

Уникальной находкой и настоящей археологической удачей специалисты считают обнаруженную в траншее на Сретенке финно-угорскую «шумящую» подвеску.

Это женское украшение, сделанное из бронзы. Его длина — около четырех сантиметров, а ширина — два сантиметра. Свое название — «шумящее» — оно получило за счет издаваемого при движении звука. К нижней части подвески прикреплены два колокольчика. При движении они звенят. По одной из версий, такие подвески защищали женщин от злых духов и помогали обрести удачу и счастье. «Эта находка датируется X—XII вв еками. Для нас всегда очень важно и интересно, когда мы находим артефакты, связанные с финно-угорскими племенами. Потому что это показывает историю заселения Москвы. Так, по одной из научных версий, считается, что древнейшими жителями Москвы были именно финно-угры», — рассказал Алексей Емельянов. Монета солид, обнаруженная в районе Лубянской площади, была отчеканена в 1580 году во время правления в Польше Стефана Батория, который известен как один из самых серьезных противников Ивана Грозного. Археологи нашли согнутую пополам билонную монету диаметром 1,6 сантиметра. «Скорее всего, польскую монету принес на площадь либо солдат, который участвовал в Ливонской войне (1558−1583), либо тот, кто контактировал с военнопленными», — предположил Алексей Емельянов. По его словам, солид — невысокий номинал для монеты, эквивалентный ½ копейки того времени. В этом же районе археологи обнаружили фрагмент белокаменного грузила с владельческой надписью: «Ивана Михайлова». Это приспособление использовали во время рыбалки для того, чтобы сеть не всплывала со дна. Предположительно, находку датируют XVII веком. Найденный фрагмент длиной 6,8 сантиметра, шириной 2,6 сантиметра и высотой 1,7 сантиметра.

Это тот редкий случай, когда история поворачивает наших предков к нам лицом. Потому что многие находки обезличены, а здесь мы сталкиваемся с личной вещью — москвича Ивана Михайлова. Например, на рыбалке он забросил сеть и ушел. А именное грузило — доказательство, что это его снасть и улов. Алексей Емельянов Глава Департамента культурного наследия города Москвы

Все находки сейчас изучаются и в ближайшее время могут быть переданы для экспонирования в один из столичных музеев.

«Шумящая» подвеска

Монета из белого металла — солид (1580 год)

Грузило

Колодец времен Екатерины II У дома 26 на улице Сретенке был обнаружен колодец середины XIX века — часть конструкции Мытищинского водопровода диаметром два метра. В 1779 году Екатерина II издала приказ о его строительстве, а открыт он был в 1804-м. «Это был технологический прорыв, когда в городе появился первый водопровод для общественного пользования. Не надо было таскать воду из колодцев. До этого была промежуточная система: вода доходила до фонтанов, а потом жители ее либо набирали сами, либо просили специальных людей о помощи. Даже была целая профессия — водоносы», — рассказал Алексей Емельянов. По его словам, колодец не будет экспонироваться, однако отдельные его элементы после изучения могут быть переданы в коллекцию предметов, обнаруженных в ходе работ по программе «Моя улица».