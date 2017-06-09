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07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Трехлетний кемеровчанин отправился на улицу искать маму

За малышом не уследили старшие дети.

В Кемерове сотрудники полиции привлекли к ответственности мать трехлетнего мальчика, который один гулял по городу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области, одинокого малыша на улице заметила 35-летняя местная жительница. Она привела ребенка в дежурную часть и рассказала, полицейским, что мальчик находился на улице один, звал маму и просился домой. Инспекторы ПДН установили имя ребенка, примерный возраст и район проживания. Вскоре после этого в дежурную часть обратилась 30-летняя кемеровчанка. Она рассказала, что пропал её трехлетний сын. По описанию пропавший ребенок походил на найденного мальчика. Сотрудники полиции передали мальчика матери.

Оказалось, что за малышом приглядывали трое несовершеннолетних детей, старшему из которых было 10 лет. Мать ушла на работу утром и оставила ребятишек дома одних. Когда самый младший отправился гулять один, старшие дети пытались найти его самостоятельно, но безуспешно. Тогда они позвонили матери, и женщина обратилась в полицию. В отношении матери детей был составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Женщина выплатит штраф в размере 500 рублей.

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