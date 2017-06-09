Трехлетний кемеровчанин отправился на улицу искать маму
За малышом не уследили старшие дети.
За малышом не уследили старшие дети.
В Кемерове сотрудники полиции привлекли к ответственности мать трехлетнего мальчика, который один гулял по городу.
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Оказалось, что за малышом приглядывали трое несовершеннолетних детей, старшему из которых было 10 лет. Мать ушла на работу утром и оставила ребятишек дома одних. Когда самый младший отправился гулять один, старшие дети пытались найти его самостоятельно, но безуспешно. Тогда они позвонили матери, и женщина обратилась в полицию. В отношении матери детей был составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних». Женщина выплатит штраф в размере 500 рублей.