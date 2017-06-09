9 июня в республике пройдут кратковременные дожди с грозами

В Бричанах и Сороках до 20 градусов тепла, в Бельцах и Оргееве — на градус выше. В Кишиневе и Леове плюс 23, в Тирасполе 22 выше ноля. В Комрате и Кагуле до 24 градусов.

В ближайшее время сохранится теплая погода. В столице днём ожидается 29 выше ноля, ночью плюс 17.