У волков нашли обостренное чувство справедливости

И собаки, и волки могут отказываться от взаимодействия, если по условиям эксперимента им достается меньшая награда, чем их сородичу за то же действие, либо вообще никакой. Таким же образом ведут себя люди и некоторые приматы. Считается, что появление чувства справедливости у собак могло быть связано с тем, что их приручил человек.

Ученые из Венского ветеринарного университета провели эксперимент: волков обучали нажимать на звонок, показывая им, что их сородич получает за это вознаграждение. Если награда оказывалась меньше, чем ожидали волки, либо ее совсем не было, то они отказывались дальше участвовать в эксперименте. При этом если «партнера» не было, волки продолжали выполнять требуемые действия.

«Это показывает, что отсутствие награды само по себе не является причиной отказа от взаимодействия с тренером. Они отказываются от сотрудничества потому, что другой получает что-то, а они сами нет», — рассказала один из авторов работы, биолог из Венского ветеринарного университета Фредерика Рэндж.

Ученые заметили, что волки даже чувствительнее к несправедливости, чем собаки. Кроме того, на готовность выполнять команды влияло и положение животного в стае. «Животные, занимающие более высокое положение, быстрее реагировали на неравенство, так как не привыкли к ситуации, в которой получают меньше или не получают вовсе», — пояснила Рэндж.