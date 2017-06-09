ВЦИОМ выяснил, что россияне стали нетерпимее к проявлениям «непатриотизма»

По данным социологов, россияне стали с большей терпимостью относиться к тем или иным связям соотечественников с зарубежьем. Так, если в 2014 году граждан, желающих переехать за границу, считали недостойными называться патриотами 68% опрошенных, то в этом году — 52%. Наличие второго гражданства, по мнению 61%, также не является непатриотичным (три года назад с этим соглашались чуть менее половины). Аналогично в лучшую сторону изменилось отношение к людям, вступающим в брак с иностранцами, работающими в иностранных компаниях.

В целом, социологи пришли к выводу, что за годы, прошедшие с момента возвращения Крыма, подъем патриотических настроений в обществе несколько ослаб — россияне стали более толерантны к ряду поступков, которые номинально могут свидетельствовать о нелюбви к Родине.

Тем не менее, по-прежнему более половины наших сограждан отказывают в праве называться патриотом людям, которые не чувствуют любви к родной стране (так считают 77%), не знают государственной символики России (61%). К проявлениям непатриотичного поведения причисляют также уклонение от службы в армии (более двух третей), работу в некоммерческой фирме, причисленной к категории «иностранных агентов» (чуть более половины).

По мнению руководителя практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова, данные опроса фиксируют важную тенденцию, а именно «сохранение восприятия патриотизма как ответственности перед государством». Параллельно с этим, добавил он, усиливается толерантность к тому, что считается пространством личного выбора — как в части повседневной жизни, так и в выражении своей личной позиции по различным вопросам.