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09:11 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области разыскивается глухонемая женщина

Полиция Копейска Челябинской области разыскивает без вести пропавшую Светлану Ивановну Куприенко 1948 года рождения. В начале июня женщина ушла из дома по адресу улица Братьев Гожевых и не вернулась.

Источник: Uralpress.ru

Агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД России по Челябинской области сообщили приметы пропавшей: рост 160−165 см., худощавого телосложения, волосы покрашены в цвет «баклажан», средней длины. Женщина глухонемая.

Была одета в куртку сиреневого цвета средней длины классического пошива, брюки черного цвета, без головного убора. При себе имела сумку сиреневого цвета, а также паспорт РФ.

Всем, кому известно местонахождение Светланы Куприенко, просьба сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по городу Копейску: 8−351- 39−98−822 или 89512448466.

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