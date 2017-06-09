В Челябинской области разыскивается глухонемая женщина

Агентству «Урал-пресс-информ» в ГУ МВД России по Челябинской области сообщили приметы пропавшей: рост 160−165 см., худощавого телосложения, волосы покрашены в цвет «баклажан», средней длины. Женщина глухонемая.

Была одета в куртку сиреневого цвета средней длины классического пошива, брюки черного цвета, без головного убора. При себе имела сумку сиреневого цвета, а также паспорт РФ.

Всем, кому известно местонахождение Светланы Куприенко, просьба сообщить в дежурную часть Отдела МВД России по городу Копейску: 8−351- 39−98−822 или 89512448466.