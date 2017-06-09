В Башкирии разрешили бесплатно провозить велосипеды в электричках

«Перевозчик в очередной раз принял участие в популяризации и содействии в развитии экологически чистых видов транспорта. Таким образом, мы ответили на многочисленные обращения наших, прежде всего, молодых пассажиров», — сообщил пресс- секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.