В Башкирии разрешили бесплатно провозить велосипеды в электричках
УФА, 9 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии с июня по 31 октября в пригородных электричках разрешается бесплатно провозить велосипед.
УФА, 9 июн 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Башкирии с июня по 31 октября в пригородных электричках разрешается бесплатно провозить велосипед.
«Перевозчик в очередной раз принял участие в популяризации и содействии в развитии экологически чистых видов транспорта. Таким образом, мы ответили на многочисленные обращения наших, прежде всего, молодых пассажиров», — сообщил пресс- секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.