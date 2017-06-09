Динар Гильмутдинов объявил о новых рейдах на дорогах Башкирии

В эту пятницу, 9 июня, на дорогах республики автомобилистам стоит быть внимательнее вдвойне. Экипажей ДПС станет, как минимум, в два раза больше. Главный гаишник Башкирии объявил о новых рейдах.

— В связи с предстоящими праздничными и выходными днями на территории всей республике пройдут профилактические рейдовые мероприятия, направленные на профилактику и предупреждение аварийных ситуаций на дорогах, а также на выявление нарушений ПДД водителями и пешеходами, — уточнил Динар Гильмутдинов на своей странице в Instagram.