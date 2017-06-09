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09:09 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Украину в пятницу накроют дожди и град

В Киеве и Львове в пятницу без осадков. В Днепре днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северный 5−10 м/с, днем в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. В пятницу в Украине в восточных, местами в южных, ночью и в большинстве центральных и Сумской областях кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер северный 5−10 м/с, днем в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15−20 м/с.

Температура ночью 11−16°, на западе страны 7−12°; днем 21−26°, местами в восточных, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму до 30°.

В столице без осадков. Температура ночью 13−15°, днем 23−25°.

Во Львове без осадков. Температура ночью 8..10°, Температура ночью 8..15°.

В Днепре днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 8..17°, Температура ночью 8..17°.

В Одессе пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 8..15°, Температура ночью 8..13°.

В конце мая на Киев обрушился ураган, в результате которого ряд улиц столицы были затоплены ливнем. Также на затопленной улице в столице утонул автомобиль.

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