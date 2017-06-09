Ралли ретро-автомобилей пройдет 10—11 июня в Минске и Минской области

В мероприятии примут участие коллекционеры ретро-автомобилей из Беларуси, а также из-за рубежа. Предстоящее ралли — традиционные любительские соревнования с элементами спортивного ориентирования и скоростного маневрирования на классических автомобилях. Они пройдут на дорогах общего пользования и будут состоять из дорожных и дополнительных испытаний. Ориентировочная протяженность маршрута по дорогам общего пользования составит 360 км за два соревновательных дня.

К участию в ралли допускаются серийные автомобили, выпущенные до 1 января 1980 года, которые должны соответствовать оригинальной спецификации. В состав экипажей войдут водитель и штурман. Регламентом допускается перевозка пассажиров.

Торжественное открытие соревнований состоится в Минске на Октябрьской площади 10 июня и начнется в 11.15. Здесь же будет дан старт первого дня ралли. Экипажи отсюда отправятся в Молодечно. В райцентре участники заезда выполнят ряд предусмотренных заданий, а затем колонна двинется на Центральную площадь. Здесь жители и гости города смогут увидеть раритетные автомобили. Вечером гонщики вернутся в Минск.

Во второй день соревнований, 11 июня, участники ралли отправятся в Пуховичский район.

Организатором ралли выступает общественное объединение «МашЫна Времени» при поддержке Мингорисполкома, Молодеченского райисполкома и ОО «Белорусская автомобильная федерация».