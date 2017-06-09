Ралли ретро-автомобилей пройдет 10—11 июня в Минске и Минской области
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Олдтаймеръ Ралли Минск — 2017»
9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Олдтаймеръ Ралли Минск — 2017»
В мероприятии примут участие коллекционеры
К участию в ралли допускаются серийные автомобили, выпущенные до 1 января 1980 года, которые должны соответствовать оригинальной спецификации. В состав экипажей войдут водитель и штурман. Регламентом допускается перевозка пассажиров.
Торжественное открытие соревнований состоится в Минске на Октябрьской площади 10 июня и начнется в 11.15. Здесь же будет дан старт первого дня ралли. Экипажи отсюда отправятся в Молодечно. В райцентре участники заезда выполнят ряд предусмотренных заданий, а затем колонна двинется на Центральную площадь. Здесь жители и гости города смогут увидеть раритетные автомобили. Вечером гонщики вернутся в Минск.
Во второй день соревнований, 11 июня, участники ралли отправятся в Пуховичский район.
Организатором ралли выступает общественное объединение «МашЫна Времени» при поддержке Мингорисполкома, Молодеченского райисполкома и ОО «Белорусская автомобильная федерация».