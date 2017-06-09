Длинные выходные в Воронеже будут прохладными и дождливыми

Длинные выходные 9—12 июня в Воронеже будут прохладными. Холоднее всего будет в субботу — до +13, к понедельнику потеплеет до +24 градусов. Солнце выглянет только в воскресенье.

Подробный прогноз на выходные опубликовали на сайте Воронежского гидрометцентра. Днем в пятницу, 9 июня ожидается гроза, ветер восточный 7−12 м/сек. Воздух прогреется от +18 до +20 градусов. Самым жарким этот день был в 1948 году (+31,9 градуса), самым холодным — в 2008 году (+3 градуса).

В ночь на субботу, 10 июня будет гроза и +13. Днем продолжит идти дождь, столбик термометра поднимется до +19. Ветер восточный 7−12 м/сек.

В ночь на воскресенье, 11 июня дождь прекратится, температура будет +12. Днем +21, выглянет солнце. Ветер северный 5−10 м/сек.

В понедельник ночью, 12 июня +11, без осадков. Днем температура +24, возможен небольшой дождь. Ветер северный 5−10 м/сек.