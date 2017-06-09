Придется потерпеть: Северную дамбу закроют на 1,5 месяца
Пермяков ожидают серьезные изменения в движении транспорта. Северная дамба полностью закроется для движения транспорта. Где искать объездные пути?
Пермяков ожидают серьезные изменения в движении транспорта. Северная дамба полностью закроется для движения транспорта. Где искать объездные пути?
В Перми закроют движение транспорта по Северной дамбе, заявили городские власти. С 17 июня до 1 августа здесь обещают провести полноценный ремонт покрытия с заменой трамвайных путей. Автомобилистам предлагают воспользоваться Средней и Южной дамбами. Автобусы и трамваи меняют схему движения.
В ближайшее время пермяков ожидают серьезные изменения в движении транспорта. Речь идет о начале ремонта на Северной дамбе. Планируется полностью ее закрыть для движения частного и общественного транспорта. Водителям придется перестраивать свои маршруты.
Придется постоять в пробках, говорят автомобилисты, те, кто уже в курсе предстоящего ремонта. С 17 июня дамбу закроют, прекратив транспортное сообщение с Мотовилихой на этом участке. Продлится временное неудобство 1,5 месяца, через 45 суток проезжую часть на дамбе планируется открыть, а вот трамваи запустят позднее — в планах сделать это 1 сентября. Пока транспортники готовятся перенаправить автобусы.
Илья Денисов, начальник департамента дорог и транспорта администрации г. Перми, рассказывает: «Мы переводим все маршруты на среднюю дамбу, задействуем в центре города несколько улиц. Дополнительно, чтобы вывезти людей из микрорайона Рабочий посёлок, мы увеличим количество подвижного состава на маршруте № 26».
Трамваи на время ремонта в Мотовилихе курсировать не будут вообще. Их движение будет заканчиваться на Разгуляе. В последний раз дамбу закрывали в середине 90-х, с тех пор капитального ремонта здесь не было.
Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: «Планируется выполнить полную замену основания трамвайного полотна, поскольку оно полностью непригодно для дальнейшей эксплуатации, замена
Кроме того, заменят асфальт на проезжей части, отремонтируют тротуары, ливневую канализацию. Стоимость работ составляет около 350 млн рублей. Это деньги из городского бюджета.
Пермяков просят с пониманием отнестись к ситуации. По словам специалистов, закрыть дамбу полностью — это наиболее оптимальный вариант, нежели ремонтировать по одной полосе. Планируют, что подрядчик со всеми работами справится вовремя. Гарантия на сделанные работы будет 5 лет.