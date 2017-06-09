Придется потерпеть: Северную дамбу закроют на 1,5 месяца

В Перми закроют движение транспорта по Северной дамбе, заявили городские власти. С 17 июня до 1 августа здесь обещают провести полноценный ремонт покрытия с заменой трамвайных путей. Автомобилистам предлагают воспользоваться Средней и Южной дамбами. Автобусы и трамваи меняют схему движения.

В ближайшее время пермяков ожидают серьезные изменения в движении транспорта. Речь идет о начале ремонта на Северной дамбе. Планируется полностью ее закрыть для движения частного и общественного транспорта. Водителям придется перестраивать свои маршруты.

Придется постоять в пробках, говорят автомобилисты, те, кто уже в курсе предстоящего ремонта. С 17 июня дамбу закроют, прекратив транспортное сообщение с Мотовилихой на этом участке. Продлится временное неудобство 1,5 месяца, через 45 суток проезжую часть на дамбе планируется открыть, а вот трамваи запустят позднее — в планах сделать это 1 сентября. Пока транспортники готовятся перенаправить автобусы.

Илья Денисов, начальник департамента дорог и транспорта администрации г. Перми, рассказывает: «Мы переводим все маршруты на среднюю дамбу, задействуем в центре города несколько улиц. Дополнительно, чтобы вывезти людей из микрорайона Рабочий посёлок, мы увеличим количество подвижного состава на маршруте № 26».

Трамваи на время ремонта в Мотовилихе курсировать не будут вообще. Их движение будет заканчиваться на Разгуляе. В последний раз дамбу закрывали в середине 90-х, с тех пор капитального ремонта здесь не было.

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»: «Планируется выполнить полную замену основания трамвайного полотна, поскольку оно полностью непригодно для дальнейшей эксплуатации, замена рельсо-шпальной решётки, замена контактной сети, полностью всей и троллейбусной и трамвайной».

Кроме того, заменят асфальт на проезжей части, отремонтируют тротуары, ливневую канализацию. Стоимость работ составляет около 350 млн рублей. Это деньги из городского бюджета.

Пермяков просят с пониманием отнестись к ситуации. По словам специалистов, закрыть дамбу полностью — это наиболее оптимальный вариант, нежели ремонтировать по одной полосе. Планируют, что подрядчик со всеми работами справится вовремя. Гарантия на сделанные работы будет 5 лет.