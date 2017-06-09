В Омской области начинают доминировать пенсионеры
Постоянный отток населения из Омской области отразился на демографии региона.
Постоянный отток населения из Омской области отразился на демографии региона.
Согласно последним данным, число пенсионеров в Омской области превысило число работающих. Как сообщили региональные власти, специалисты ПФР ведут пенсионные счета более 2 млн омичей, среди них почти 590 тыс. пенсионеров и 560 тыс. работающих граждан.
Из сопоставления цифр выходит, что на одного работающего омича приходится 1,1 пенсионера.
Для выплат пенсий в 2017 году заложено 92 млрд рублей. Это на 20 млрд рублей больше бюджета Омской области.
«В течение года вся эта сумма будет выплачена омичам в виде пенсии и различных социальных выплат», — отметили в
Отметим, что по данным Омскстата, за