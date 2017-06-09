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10:46 (мск), источник: Вести - Самара

Орденом «Родительская слава» награждена семья Грачёвых из Волжского района Самарской области

Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич по поручению Главы государства 8 июня наградил жителей Приволжья.

Церемония состоялась в Президентском зале Нижегородской ярмарки. Орденами и медалями за значительный вклад в развитие страны отмечены 13 человек. Среди них — многодетные родители, деятели образования, науки, представители промышленной и сельскохозяйственной отраслей и медицины.

Орденом «Родительская слава» награждена семья Грачёвых из Волжского района Самарской области.

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