Орденом «Родительская слава» награждена семья Грачёвых из Волжского района Самарской области.

«Аэрофлот» проведет фотоконкурс для пассажиров ко Дню России

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в День России запустит конкурс на лучшую праздничную фотографию "Россия всегда со мной" в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Об этом сообщает пресс-служба компании.