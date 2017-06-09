Орденом «Родительская слава» награждена семья Грачёвых из Волжского района Самарской области
Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич по поручению Главы государства 8 июня наградил жителей Приволжья.
Полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич по поручению Главы государства 8 июня наградил жителей Приволжья.
Церемония состоялась в Президентском зале Нижегородской ярмарки. Орденами и медалями за значительный вклад в развитие страны отмечены 13 человек. Среди них — многодетные родители, деятели образования, науки, представители промышленной и сельскохозяйственной отраслей и медицины.
Орденом «Родительская слава» награждена семья Грачёвых из Волжского района Самарской области.