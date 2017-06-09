Гудение пчел рассказало об эффективности их работы

Визуальные наблюдения за насекомыми, опыляющими сельскохозяйственные и луговые растения, оказываются не очень эффективными, кроме того, они отнимают время и деньги фермеров. Исследователи составили каталог разных свойств пчел — начиная от длины их языков и заканчивая размерами крыльев и тела — и связали эти свойства, имеющие отношение к их опылительным способностям, с тембрами их «голосов». Такой каталог позволяет определить, какими важными с сельскохозяйственной точки зрения физическими характеристиками обладает пчела, руководствуясь только ее гудением. Главными изучаемыми объектами были шмели Bombus balteatus и Bombus sylvicola.

После этого ученые записывали гудение пчел на разных полях штата Колорадо во время двух разных сезонов цветения растений. Во-первых, с помощью этих записей они научились оценивать количество пчел на каждой локации, не пользуясь никакими дополнительными наблюдениями. Во-вторых, пользуясь каталогом, они сумели выяснить, какие характеристики пчел приводят более качественному опылению местных растений, в частности, клеверов (Trifolium dasyphyllum и Trifolium parryi). Основными факторами, влияющими на эффективность опыления, оказались размер тела и длина языка пчел, которые варьировали на 30−52 процентов.

В дальнейшим такая методика позволит определять, сколько на определенной локации находится пчел, что это за пчелы и насколько эффективно они смогут опылить местные цветы. Это даст фермерам представление о том, не нужно ли вводить для этой цели дополнительные меры — например, использовать домашних пчел. При этом затраты на такой анализ будут минимальны, поскольку требования к акустическому оборудованию достаточно низки. Кроме того, стоит отметить, что в последнее время количество диких пчел в природе неуклонно сокращается. Подобный механизм отслеживания их активности может стать удобным инструментом для экологов и для других заинтересованных в экологических тенденциях окружающей природы людей, отмечают ученые.

Анна Казнадзей