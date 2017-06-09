Жители Высокогорного в Хабаровском крае потребовали не лишать их больницы
Учреждение, где лечатся жители всех окрестных поселков, находится в плачевном состоянии, ходят слухи о его закрытии.
Учреждение, где лечатся жители всех окрестных поселков, находится в плачевном состоянии, ходят слухи о его закрытии.
Представители краевого правительства и депутаты Законодательной думы приехали в поселок Высокогорный Ванинского района, чтобы поговорить с жителями о будущем единственной местной больницы, от которой отказалась ДВЖД, сообщает «Губерния».
В следующем году больница перейдет в ведение края. По поселку прошел слух, что учреждение превратят в
Спикер краевой думы Сергей Луговской заверил местных жителей, что больницу власти сохранят.
«Сегодня мы не говорим ни о каком ФАПе, здесь должна остаться больница. Проблема стоит очень остро. Нам надо будет решать кадровый вопрос. У нас есть и программа “Сельский доктор” и кадры здравоохранения. Когда учреждение окажется в краевых полномочиях, работа отделения должна улучшиться», — заявил председатель Закдумы Хабаровского края.
По словам Луговского, в поселке должна появиться и государственная аптека. Пока жители Высокогорного пользуются услугами частников: местная аптека собирает рецепты, отправляет их в госаптеки Комсомольска и Ванино, получает оттуда лекарства и лишь после этого выдает их людям.
В Высокогорном, где живет более трех тысяч человек, нет стоматолога, гинеколога, окулиста,
«Нужно не просто забрать больницу, туда и вложиться нужно. Обсудим слабые места,