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10:47 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Высокогорного в Хабаровском крае потребовали не лишать их больницы

Учреждение, где лечатся жители всех окрестных поселков, находится в плачевном состоянии, ходят слухи о его закрытии.

Представители краевого правительства и депутаты Законодательной думы приехали в поселок Высокогорный Ванинского района, чтобы поговорить с жителями о будущем единственной местной больницы, от которой отказалась ДВЖД, сообщает «Губерния».

Из-за убыли населения и перевода локомотивного депо в Советскую Гавань руководство железной дороги решило, что содержать больницу в поселке смысла нет. Штат врачей сократили (их осталось семь), уменьшили и количество мест — со 100 до 13.

В следующем году больница перейдет в ведение края. По поселку прошел слух, что учреждение превратят в фельдшерско-акушерский пункт. Депутатов и чиновников из Хабаровска жители Высокогорья встретили с плакатами.

Спикер краевой думы Сергей Луговской заверил местных жителей, что больницу власти сохранят.

«Сегодня мы не говорим ни о каком ФАПе, здесь должна остаться больница. Проблема стоит очень остро. Нам надо будет решать кадровый вопрос. У нас есть и программа “Сельский доктор” и кадры здравоохранения. Когда учреждение окажется в краевых полномочиях, работа отделения должна улучшиться», — заявил председатель Закдумы Хабаровского края.

По словам Луговского, в поселке должна появиться и государственная аптека. Пока жители Высокогорного пользуются услугами частников: местная аптека собирает рецепты, отправляет их в госаптеки Комсомольска и Ванино, получает оттуда лекарства и лишь после этого выдает их людям.

В Высокогорном, где живет более трех тысяч человек, нет стоматолога, гинеколога, окулиста, УЗИ-специалиста. За медицинской помощью, в том числе экстренной, больных нередко везут в Ванино или Комсомольск-на-Амуре. Беременным женщинам помощь оказывают выездные бригады.

«Нужно не просто забрать больницу, туда и вложиться нужно. Обсудим слабые места, чем-то будем усиливать. Где-то железная дорога берет на себя ряд обязательств привести в порядок больницу. А то, что больница здесь была и будет, — это точно», — сказал заместитель председателя правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк.

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