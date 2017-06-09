Без взрослых на берег — нельзя. Еловский пляж в Ангарске проверила комиссия

Вместе с ними на тёплый песок пришли и сотрудники ГИМС. На месте обнаружили несколько групп подростков от 12 до 17 лет. Они купались и отдыхали. Но без присмотра взрослых. По словам молодых пловцов, родители знают, где они находятся. Но от ответственности это взрослых не освобождает. Сначала их предупредят. При повторном нарушении, а проверки будут каждую неделю, придётся заплатить штраф — 500 рублей.

— Будем созваниваться с родителями. Будем спрашивать, знают ли они, что их дети находятся на речке. Будем, наверное, административное правонарушение выносить, — говорит инспектор ПДН Алина Сокольникова.

— Мы видим, что в этом году пока у нас нет массовых прыжков с дамбы, как было раньше. Значит, дети понимают, что это опасно. Спрашиваем, доводилась ли профилактическая информация в школах? Говорят, что доводилась, — говорит начальник Ангарского инспекторского участка ГИМС Владимир Агафонов.