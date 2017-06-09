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12:13 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Юным талантам Волгограда вручат Народную премию

В Волгограде 12 июня — в День России — в атриуме ТРЦ «Акварель» состоится торжественное открытие регионального конкурса детских талантов «Народная Премия ДивиМИР Волгоград — 2017».

По информации организаторов — Национальной Академии Творчества и Царицынского фонда культуры, основными целями конкурса являются выявление и поддержка талантливых детей, а также тех, чьи поступки и достижения должны служить примером для подражания.

Конкурсные соревнования, сообщает ВДТВ, пройдут по 16 номинациям: «Юный Орфей», «Маска», «Грация», «Острое перо», «Мыслитель», «Поступок», «Юный олимпиец» и другие.

В мероприятии регионального масштаба примут участие официальные лица, медийные персоны, руководители учреждений культуры региона общей численностью до 500 человек. В состав жюри вошли видные деятели культуры Волгоградской области.

Добавим, что на праздничном концерте по случаю торжественного открытия конкурса выступят уже известные за пределами Волгограда юные звезды — победители проекта «Народный герой Волгограда», фестиваля-конкурса «Рождественские встречи — 2015», участники программы «Лучше всех» и «Минута славы» на Первом канале, лауреаты фестиваля «Святая Русь» и победители международных танцевальных конкурсов.

Церемония открытия конкурса пройдет 12 июня с 14:00 до 16:00 в атриуме ТРЦ «Акварель».

Итоги Народной премии будут подведены 5 октября 2017 года по результатам решения жюри и народного голосования на сайте ДивиМИР. Победитель в каждой номинации получит диплом, кубок и ценный приз.

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