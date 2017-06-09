Юным талантам Волгограда вручат Народную премию
В Волгограде 12 июня — в День России — в атриуме ТРЦ «Акварель» состоится торжественное открытие регионального конкурса детских талантов «Народная Премия ДивиМИР Волгоград — 2017».
В Волгограде 12 июня — в День России — в атриуме ТРЦ «Акварель» состоится торжественное открытие регионального конкурса детских талантов «Народная Премия ДивиМИР Волгоград — 2017».
По информации организаторов — Национальной Академии Творчества и Царицынского фонда культуры, основными целями конкурса являются выявление и поддержка талантливых детей, а также тех, чьи поступки и достижения должны служить примером для подражания.
Конкурсные соревнования, сообщает ВДТВ, пройдут по 16 номинациям: «Юный Орфей», «Маска», «Грация», «Острое перо», «Мыслитель», «Поступок», «Юный олимпиец» и другие.
В мероприятии регионального масштаба примут участие официальные лица, медийные персоны, руководители учреждений культуры региона общей численностью до 500 человек. В состав жюри вошли видные деятели культуры Волгоградской области.
Добавим, что на праздничном концерте по случаю торжественного открытия конкурса выступят уже известные за пределами Волгограда юные звезды — победители проекта «Народный герой Волгограда»,
Церемония открытия конкурса пройдет 12 июня с 14:00 до 16:00 в атриуме ТРЦ «Акварель».
Итоги Народной премии будут подведены 5 октября 2017 года по результатам решения жюри и народного голосования на сайте ДивиМИР. Победитель в каждой номинации получит диплом, кубок и ценный приз.