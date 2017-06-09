Зонд НАСА зафиксировал тысячи пожаров в центральной Африке

Каждый год леса практически на каждом континенте Земли становятся жертвами массовых пожаров, вызванных как природными процессами, так и неосторожными и даже целенаправленными поступками людей. К примеру, одной из причин возникновения пожаров в Забайкалье два года назад стали жители региона, разводившие костры в лесах региона и сжигавшие траву вокруг своих дач.

Нечто похожее, но в более массовом виде, как рассказывают специалисты НАСА, происходит в Центральной Африке, где до сих пор господствует примитивное подсечно-огневое земледелие. Каждый год фермеры стран этой части «черного континента» вырубают и сжигают большие площади джунглей, используют их несколько лет и затем забрасывают, переходя на новый участок леса.

Разрастание населения Африки, глобальное потепление и учащение пожаров по другим причинам, в том числе в результате ударов молний, привело к тому, что площади подобных пожаров заметно расширились в последние годы.

Последние снимки, полученные прибором VIIRS на борту климатического спутника Suomi NPP, показывают, что сегодня на территории Экваториальной Африки бушуют тысячи пожаров, насыщающих воздух частицами пепла, аэрозолями, угарным газом и другими продуктами горения. Это, по словам ученых, заметно ухудшает качество воздуха в Африке и негативно влияет на жизнь самих фермеров, использующих огонь для расчистки полей.