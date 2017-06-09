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16:38 (мск), источник: АиФ Крым

Все на море. Какой будет погода в Крыму этим летом

Корреспондент «АиФ-Крым» выяснял долгосрочный прогноз погоды в Крыму на лето 2017.

Наконец наступило лето, и многие россияне уже планируют отпуск, мечтая понежиться на солнышке и искупаться в теплом море. Чтобы отдых получился незабываемым, необходимо стечение различные моментов и среди них не последнее место отводится погоде. О том, какое будет лето 2017 в Крыму, выяснял «АиФ-Крым».

Пришла жара.

Лето 2017 в Крыму прогнозируют жарким и засушливым, благодаря влиянию гребня субтропического Азорского антициклона. «Антициклональный характер погоды периодически нарушается прохождением холодных фронтальный разделов с северо-запада ЕТР и фронтов окклюзии с Кавказа. Южные циклоны не наблюдаются», — пояснили в пресс-службе федерального государственного бюджетного учреждения «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Погода в Крыму в июне стоит теплая, температура воздуха, обычно, прогревается до +25 °С. В отдельные дни температура может превышать +30 градусов. На побережье температура в июне держится около 27−30°С. Наиболее тёплая погода в первый летний месяц ожидает отдыхающих в Евпатории, Саках и Севастополе.

Вторая половина июня должна порадовать даже самого скептически настроенного отдыхающего. Среднесуточная температура побалует 26−27 градусами летнего тепла. Исходя из предполагаемых показателей Гидрометцентра, ночи уже будут совсем не холодными.

В это же время в Сочи отдыхающих ждет + +23°С тепла и отсутствие осадков. К середине июня обещают, что море прогреется до +20°.

Уточним, что полноценный купальный сезон в Крыму начинается со второй половины июня, когда море прогревается до +22°. В начале же месяца вода в море колеблется от +18° до +20°.

Погода в июле на полуострове стоит жаркая и порой становится очень душно. В июле 2017 года температуру воздуха днём обещают немного выше +30 °С. И хотя средняя температура июля в Сочи около +25 °С, в этом месяце в 2017 году можно рассчитывать на настоящую южную жару, поскольку каких-либо похолоданий за последние годы в этом месяце отмечено не было. Если температура воды в это время в Азовском море будет до 29°, то Чёрное тоже не покажется стылым. До +22−24° покажет термометр при проверке температуры черноморской воды.

В августе в Крыму наступает настоящее жаркое лето! В первой половине месяца столбики термометра обычно показывают около +30°С днем и +20°С ночью. Кстати, в обеденные часы температура воздуха может подниматься и выше +35°С. При этом, в 2017 году в начале месяца обещают небольшие дожди с грозой, что, впрочем, не принесет никакого дискомфорта в быт отдыхающих. Но такая смена погоды будет недолговременной и уже скоро следует ожидать солнечные тёплые дни с температурой не ниже 27 градусов очень комфортного тепла. Черное море в последний летний месяц прогревается до +24… +26°, а в бухтах и заливах вода еще теплее. На курортах Сочи обещают в первой половине месяца жаркую погоду: температура воздуха прогреется до +30… +35 °С.

По итогу лето 2017 в Крыму прогнозируют солнечное, жаркое и почти безветренное. Если, конечно, не считать дневного и ночного бриза. При этом, стоит отметить, что долгосрочные прогнозы имеют большую погрешность. Более достоверный прогноз создается только на две недели вперед, поэтому, возможно, лето 2017 года в Крыму внесет свои погодные сюрпризы.

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