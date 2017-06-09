В Воронеже концерт «Посвящение Гершвину» перенесли в Event-Hall из-за дождя

Концерт Платоновского фестиваля «Посвящение Гершвину» с участием оперных певцов и дирижера из США из-за дождя перенесли из «Зеленого театра» в Центральном парке в Event-Hall (сити-парк «Град»). Выступление начнется в 20:00 пятницы, 9 июня. Зрители займут места согласно купленным билетам, сообщила пресс-служба Платоновфеста.

Доехать до места концерта можно будет на бесплатных фестивальных автобусах. Они будут отправляться каждые 15 минут от Никитинской библиотеки с 18:00 до 19:00. Маршрут будет проходить через остановку «Динамо». Уехать обратно после концерта зрители смогут на фирменных автобусах сити-парка «Град» от центрального входа. Автобусы будут отправляться каждые 15 минут до 23:30.

Сдать билет можно будет в кассах фестиваля. Обладателям электронного билета посоветовали проверить письмо о покупке этого билета — в нем есть ссылка на инструкцию.

В программе концерта «Посвящение Гершвину» — симфоническая поэма «Американец в Париже», одно из самых популярных сочинений композитора «Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано с оркестром, его песни из кинофильмов, театральных спектаклей и мюзиклов и знаменитые арии из оперы «Порги и Бесс».

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