В Воронеже концерт «Посвящение Гершвину» перенесли в Event-Hall из-за дождя
Выступление должно было пройти в «Зеленом театре».
Выступление должно было пройти в «Зеленом театре».
Концерт Платоновского фестиваля «Посвящение Гершвину» с участием оперных певцов и дирижера из США
Доехать до места концерта можно будет на бесплатных фестивальных автобусах. Они будут отправляться каждые 15 минут от Никитинской библиотеки с 18:00 до 19:00. Маршрут будет проходить через остановку «Динамо». Уехать обратно после концерта зрители смогут на фирменных автобусах
Сдать билет можно будет в кассах фестиваля. Обладателям электронного билета посоветовали проверить письмо о покупке этого билета — в нем есть ссылка на инструкцию.
В программе концерта «Посвящение Гершвину» — симфоническая поэма «Американец в Париже», одно из самых популярных сочинений композитора «Рапсодия в стиле блюз» для фортепиано с оркестром, его песни из кинофильмов, театральных спектаклей и мюзиклов и знаменитые арии из оперы «Порги и Бесс».
Контекст
С начала лета 2017 года концерты в «Зеленом театре» не раз отменяли