Кемеровчанин отобрал у 11-летнего ребенка 4 000 рублей

В Кемерове будут судить 33-летнего мужчину, отобравшего у мальчика крупную сумму денег.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области, злоумышленник увидел, как 11-летний мальчик на кассе в магазине получил сдачу с пятитысячной купюру. Он вышел следом за мальчиком на улицу, подошел сзади, крепко его обхватил, зажав ребенку рот, и потребовал отдать деньги, угрожая расправой. Мужчина сам вытащил деньги из кармана мальчика и скрылся.

Придя домой, мальчик рассказал о произошедшем родителям, они обратились в правоохранительные органы. Ребенок сообщил, что от ограбившего его мужчины резко пахло табаком. Позже работники магазина согласились с ребенком и показали того самого мужчину на видеозаписях с камер наблюдения в магазине. Полицейским удалось установить личность злоумышленника и его круг общения. В это время родственники уже предупредили грабителя, что его разыскивают.

Мужчина сам пришел в полицию, отдал деньги родителям ребенка. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.