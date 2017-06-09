Кемеровчанин отобрал у 11-летнего ребенка 4 000 рублей
Мужчина увидел, как подросток получил сдачу.
Мужчина увидел, как подросток получил сдачу.
В Кемерове будут судить 33-летнего мужчину, отобравшего у мальчика крупную сумму денег.
Как сообщает
Придя домой, мальчик рассказал о произошедшем родителям, они обратились в правоохранительные органы. Ребенок сообщил, что от ограбившего его мужчины резко пахло табаком. Позже работники магазина согласились с ребенком и показали того самого мужчину на видеозаписях с камер наблюдения в магазине. Полицейским удалось установить личность злоумышленника и его круг общения. В это время родственники уже предупредили грабителя, что его разыскивают.
Мужчина сам пришел в полицию, отдал деньги родителям ребенка. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 162 УК РФ «Разбой». Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.