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13:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутян приглашают на «Танцы у драмтеатра»

Принять участие в ежегодной акции «Танцы у драмтеатра» иркутян и гостей города приглашают академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова, молодежное театральное движение и студия старинного танца «Antiquo More».

Как сообщает пресс-служба драмтеатра, желающие увидят на площади перед театром номера из бальной программы 2017 года, интерактивные танцы VXII, VXIII, XIX веков. К танцам могут присоединиться все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Мероприятие состоится с 15:00 до 17:00 11 июня 2017 года по адресу в Иркутске: ул. Карла Маркса, д. 14.

В 2017 году «Танцы у драмтеатра» посвятят Дню города и грядущему 80-летнему юбилею Иркутской области. В перерывах между танцами организаторы проекта расскажут интересные факты об Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова.

«Мы приглашаем на “Танцы у драмтеатра” всех желающих — наших друзей и тех, кто будет случайно проходить в этот день мимо театра Охлопкова и захочет к нам присоединиться, — говорит руководитель студии старинного танца “Antiquo More” Александр Орехов. — Иркутяне смогут не только станцевать известные танцы, но и выучить несколько несложных танцевальных схем вместе с нами».

Первые «Танцы у драмтеатра», темой которых были литературные сказки, состоялись в 2010 году в День города. С этих пор ежегодно студия старинного танца «Antiquo More» и молодежное театральное движение приглашают всех желающих выступить в благородном полонезе, закружиться в нежном вальсе или с озорством продемонстрировать чудеса мастерства в кадрили.

«Такое ощущение, что это кусочек эпохи, который поместили в очень красивые декорации здания театра, — рассказывает арт-менеджер молодежного театрального движения Маргарита Подкорытова. — Создается ощущение картинки из прошлого. Старинные бальные танцы очень своеобразны, непривычны, особенно для молодежи, которая видит их в первый раз и, танцуя, движется обычно в другом ритме и ощущении. Этим и интересен проект».

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