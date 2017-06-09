Иркутян приглашают на «Танцы у драмтеатра»

Как сообщает пресс-служба драмтеатра, желающие увидят на площади перед театром номера из бальной программы 2017 года, интерактивные танцы VXII, VXIII, XIX веков. К танцам могут присоединиться все желающие вне зависимости от уровня подготовки. Мероприятие состоится с 15:00 до 17:00 11 июня 2017 года по адресу в Иркутске: ул. Карла Маркса, д. 14.

В 2017 году «Танцы у драмтеатра» посвятят Дню города и грядущему 80-летнему юбилею Иркутской области. В перерывах между танцами организаторы проекта расскажут интересные факты об Иркутском академическом драматическом театре им. Н. П. Охлопкова.

«Мы приглашаем на “Танцы у драмтеатра” всех желающих — наших друзей и тех, кто будет случайно проходить в этот день мимо театра Охлопкова и захочет к нам присоединиться, — говорит руководитель студии старинного танца “Antiquo More” Александр Орехов. — Иркутяне смогут не только станцевать известные танцы, но и выучить несколько несложных танцевальных схем вместе с нами».

Первые «Танцы у драмтеатра», темой которых были литературные сказки, состоялись в 2010 году в День города. С этих пор ежегодно студия старинного танца «Antiquo More» и молодежное театральное движение приглашают всех желающих выступить в благородном полонезе, закружиться в нежном вальсе или с озорством продемонстрировать чудеса мастерства в кадрили.