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18:01 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, в какой день недели чаще всего происходят суициды

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Граждане Соединенных Штатов чаще всего попадают в аварии и умирают в субботу и в воскресенье, и решают покончить с собой в понедельник и вторник, на что указывают статистические данные, опубликованные Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC), американский аналог Министерства здравоохранения в России, постоянно собирает и публикует статистику по причинам смертей и их частоте в журнале Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR). Эти данные помогают ученым понять, какие факторы влияют на частоту смертности и как с ними можно бороться.

К примеру, в прошлом году британские ученые проанализировали частоту смертей в реанимационных отделениях в разные дни недели и пришли к выводу, что люди чаще всего умирают по понедельникам и пятницам, а не в выходные, как считалось ранее. Такие открытия, как надеются их авторы, помогают политикам и чиновникам менять работу системы здравоохранения таким образом, чтобы она помогала спасти жизни максимального числа людей.

Сегодня CDC опубликовал достаточно необычную статистику — число смертей в США, связанных с суицидами, предумышленными убийствами и ДТП. Эти данные в целом указывают на то, что суициды уносят гораздо больше жизней, чем дорожные происшествия или убийства, а ДТП убивают примерно в два раза больше американцев, чем это делают сами люди.

В среднем, за последние два года каждый день от суицидов умирало 121 человек, еще 103 американца становились жертвами машин, а 49 их сограждан оказывались убитыми другими людьми. Частота смертей от этих трех причин в разные дни недели, как отмечают ученые, оказалось очень разной.

К примеру, ДТП чаще всего убивают людей на выходных — в субботу и воскресенье число жертв аварий на дорогах становится выше, чем число самоубийц. Реже всего машины уносят жизни людей в понедельник, и число их жертв плавно растет по мере движения к выходным.

Среди суицидов наблюдается прямо противоположная картина — их пик приходится на понедельник, а минимальное число самоубийств характерно для выходных. Число «обычных» убийств, в свою очередь, остается фактически постоянным на протяжении всей недели, за исключением небольших всплесков на выходных. И то и другое, скорее всего, обусловлено некими социальными факторами, которые медикам еще предстоит раскрыть.

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