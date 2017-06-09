Центр Москвы 12 июня станет пешеходным
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Центральные улицы столицы в День России, 12 июня в связи с проведением массовых мероприятий будут закрыты для движения транспорта, сообщили «Интерфаксу» в
Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Центральные улицы столицы в День России, 12 июня в связи с проведением массовых мероприятий будут закрыты для движения транспорта, сообщили «Интерфаксу» в
Так, в связи с проведением финального мероприятия фестиваля «Времена и эпохи» с 18:00 11 июня до 5:00 13 июня будет перекрыто движение на Тверской улице между Моховой улицей и Пушкинской площадью. 12 июня с 6:00 до 23:00 введут ограничение на движение автомобилей на Моховой улице, Охотном Ряду, в Театральном проезде, на улице Петровка (между Бульварным кольцом и Театральным проездом. Также будут закрыты выезды на эти улицы из прилегающих переулков.
Кроме того, в праздничный день с 8:00 до 23:00 ограничат движение транспортных средств по улице Ильинка.
С 09:00 до 22:00 на проспекте Академика Сахарова (от Садового кольца до Каланчевской улицы); с 15:00 до 23:00 — на Варварке; с 16:00 до 23:00 — на Большом Москворецком мосту и на Москворецкой улице.