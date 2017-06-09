На озере Нижний Кабан откроется кинотеатр на воде

Открытие кинотеатра на воде состоится в 21.00. Первый показ будет некоммерческим, он станет подарком жителям и гостям Казани на День России.

Проект организован Префектурой «Старый город», ГБУК «Татаркино» и лодочной станцией на озере Нижний Кабан.

Даты следующих просмотров будут сообщены дополнительно. Зрителям будут представлены документальные и игровые короткометражные фильмы татарстанских и российских кинематографистов из фондов «Татаркино». На следующие показы билет на кино можно будет приобрести вместе с билетом на прокат лодок и катамаранов на лодочной станции.