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15:11 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

На озере Нижний Кабан откроется кинотеатр на воде

(Город Казань KZN.RU, 9 июня). 12 июня в Казани стартует новый проект «Water-Film» («Кино на воде»). Зрители смогут увидеть фильмы непосредственно с водной глади озера Нижний Кабан. Экран будет установлен на набережной озера.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Открытие кинотеатра на воде состоится в 21.00. Первый показ будет некоммерческим, он станет подарком жителям и гостям Казани на День России.

Проект организован Префектурой «Старый город», ГБУК «Татаркино» и лодочной станцией на озере Нижний Кабан.

Даты следующих просмотров будут сообщены дополнительно. Зрителям будут представлены документальные и игровые короткометражные фильмы татарстанских и российских кинематографистов из фондов «Татаркино». На следующие показы билет на кино можно будет приобрести вместе с билетом на прокат лодок и катамаранов на лодочной станции.

Необычный формат проекта направлен на привлечение внимания большего числа туристов и горожан к территории Старо-Татарской слободы, популяризацию работ татарстанских кинематографистов, сообщают организаторы.

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