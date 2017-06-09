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13:26 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Фестиваль новой городской культуры «Факел» пройдет в Нижнем

Мероприятие соберет активную молодежь города 12 июня в сквере Свердлова на Большой Покровской.

Фестиваль новой городской культуры «Факел» пройдет в Нижнем Новгороде в День города, 12 июня, сообщает городская администрация.

Мероприятие соберет активную молодежь города 12 июня в сквере Свердлова на Большой Покровской. Участники расскажут гостям о современных трендах в сфере моды, уличном искусстве и блоггинге, а также научит нижегородцев рисовать скетчи, татуировки, делать коллажи и разговаривать на языке жестов. В рамках фестиваля состоятся экскурсии по объектам стрит-арта, будут работать зоны красоты, отдыха и фотозона.

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