Фестиваль новой городской культуры «Факел» пройдет в Нижнем Новгороде в День города, 12 июня, сообщает городская администрация.

Мероприятие соберет активную молодежь города 12 июня в сквере Свердлова на Большой Покровской. Участники расскажут гостям о современных трендах в сфере моды, уличном искусстве и блоггинге, а также научит нижегородцев рисовать скетчи, татуировки, делать коллажи и разговаривать на языке жестов. В рамках фестиваля состоятся экскурсии по объектам стрит-арта, будут работать зоны красоты, отдыха и фотозона.