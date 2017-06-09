Писатели России и Украины едут в Долну, «к Пушкину»

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Участники международного литературного фестиваля «Время больших ожиданий» приезжают в Молдову на фестиваль «Пушкинская горка», который будет проходить в Долне и Кишиневе.

Памятник Пушкину был открыт в Копенгагене в день рождения поэта

В литературном форуме принимают участие поэты и писатели России, Беларуси, Украины и Молдовы. От России — писатель Андрей Дмитриев, лауреат премий «Русский Букер», «Ясная поляна», поэт Александр Лебедев; от Украины — поэты Владимир Каденко, Еленка Шелкова, главный редактор журнала «Радуга» Юрий Ковальский, главный редактор журнала «Южное сияние» (Одесса) и другие.

Во вторник, 13 июня, участники праздника отъезжают в Долну, с усадьбу боярской семьи Ралли, где состоится возложение цветов, экскурсия по филиалу дома-музея, расположенного в здании усадьбы. Там же пройдут литературная дискуссия, конкурс поэтов и чтецов и концерт, сообщает пресс-служба Российского центра науки и культуры в Молдове.