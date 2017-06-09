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13:45 (мск), источник: Sputnik.md

Писатели России и Украины едут в Долну, «к Пушкину»

Писатели России и Украины едут в Долну на праздник, посвященный дню рождения Пушкина и Дню России.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Участники международного литературного фестиваля «Время больших ожиданий» приезжают в Молдову на фестиваль «Пушкинская горка», который будет проходить в Долне и Кишиневе.

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В литературном форуме принимают участие поэты и писатели России, Беларуси, Украины и Молдовы. От России — писатель Андрей Дмитриев, лауреат премий «Русский Букер», «Ясная поляна», поэт Александр Лебедев; от Украины — поэты Владимир Каденко, Еленка Шелкова, главный редактор журнала «Радуга» Юрий Ковальский, главный редактор журнала «Южное сияние» (Одесса) и другие.

Во вторник, 13 июня, участники праздника отъезжают в Долну, с усадьбу боярской семьи Ралли, где состоится возложение цветов, экскурсия по филиалу дома-музея, расположенного в здании усадьбы. Там же пройдут литературная дискуссия, конкурс поэтов и чтецов и концерт, сообщает пресс-служба Российского центра науки и культуры в Молдове.

В этот же день в Кишиневе, в Малом зале Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, 18.00 состоится концерт солистов Санкт-Петербургского Дома музыки «Посольство мастерства», приуроченный ко Дню России.

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