Писатели России и Украины едут в Долну, «к Пушкину»
Писатели России и Украины едут в Долну на праздник, посвященный дню рождения Пушкина и Дню России.
Писатели России и Украины едут в Долну на праздник, посвященный дню рождения Пушкина и Дню России.
КИШИНЕВ, 9 июн — Sputnik. Участники международного литературного фестиваля «Время больших ожиданий» приезжают в Молдову на фестиваль «Пушкинская горка», который будет проходить в Долне и Кишиневе.
В литературном форуме принимают участие поэты и писатели России, Беларуси, Украины и Молдовы. От России — писатель Андрей Дмитриев, лауреат премий «Русский Букер», «Ясная поляна», поэт Александр Лебедев; от Украины — поэты Владимир Каденко, Еленка Шелкова, главный редактор журнала «Радуга» Юрий Ковальский, главный редактор журнала «Южное сияние» (Одесса) и другие.
Во вторник, 13 июня, участники праздника отъезжают в Долну, с усадьбу боярской семьи Ралли, где состоится возложение цветов, экскурсия по филиалу
В этот же день в Кишиневе, в Малом зале Национальной филармонии имени Сергея Лункевича, 18.00 состоится концерт солистов