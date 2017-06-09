В Книгу почета Казани внесены новые имена

В Книгу почета внесены ОАО Казанский завод «Электроприбор», Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» и народный артист РФ, артист драмы «Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова» Вадим Кешнер.

Секретарь Казгордумы Людмила Андреева в качестве кандидата на внесение представила ОАО Казанский завод «Электроприбор». В этом году предприятие отмечает 100-летний юбилей. За годы своего существования завод внес большой вклад в развитие города, принял участие в городских программах, в частности, в строительстве жилых домов, детских садов, поликлиники, отметил Л. Андреева. «Электроприбор» было предложено внести в Книгу почета Казани «за весомый вклад в развитие отечественного приборостроения».

Вторым кандидатом стал Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев». Л. Андреева отметила, что в 2017 году предприятию исполняется 90 лет. «Завод много внес в развитие Казани — он построил жилые дома, детские сады, школы, объекты городского хозяйства. Много вложил в восстановление парка “Крылья Советов”. Предприятие живет активной жизнью города», — подчеркнула секретарь Казгордумы и предложила внести завод в Книгу почета «за весомый вклад в развитие отечественного самолетостроения».

Также было предложено внести в Книгу почета народного артиста РФ, артиста драмы «Казанского академического русского Большого драматического театра им. В. И. Качалова» Вадима Кешнера «за весомый вклад в развитие театрального искусства».

«Почти 60 лет он работает в театре, и внес большой вклад в развитие искусства, театральной деятельности. Очень активный общественный деятель, любимый зрителями казанский актер», — отметила Людмила Андреева.

Члены президиума проголосовали за внесение новых имен в Книгу почета Казани. Все награды по традиции будут вручены 30 августа — в День города.