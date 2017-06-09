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16:36 (мск), источник: РИА Новости

«Артек» за три года посетили дети из 65 стран

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Международный детский центр «Артек» за три года принял детей из 65 стран мира, сообщил директор «Артека» Алексей Каспржак.

Источник: РИА "Новости"

«В этом году мы примем более 1,5 тысяч детей из 45 стран мира. В целом, граждане из порядка 65 стран мира за три года к нам приехали. Это не только страны ближнего зарубежья, это дети из Соединенных Штатов Америки, Европы, Австралии», — сообщил Каспржак на пресс-конференции в преддверии 92-летия «Артека».

Он отметил, что в основном это дети из семей, где кто-то имеет русские корни, но при этом они не всегда знают русский язык.

Каспржак рассказал, что с 2017 года путевки в международный детский центр «Артек» распространяются в качестве поощрения за достижения активных детей посредством АИС «Путевка» на основе электронного портфолио. Ребенок или его родитель создают электронное портфолио на портале «Артека» и заносят туда информацию о наиболее значимых достижениях, включая грамоты, благодарности, дипломы.

По его словам, 95% путевок распространяются исключительно на бесплатной основе за заслуги детей в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности. Лишь пять процентов путевок распространяются платно.

«Есть еще одна форма. Есть дети, которые очень хотят попасть в “Артек”, но по тем или иным причинам попасть не могут, и денег у них на это тоже нет. Для этого есть проект “Милосердие”. Например, ребенок три года лечился и не имел возможности заработать тот самый рейтинг. Или ребенок находится в трудной жизненной ситуации в зоне военных действий», — сообщил Каспржак.

В качестве примера он привел историю девочки из самопровозглашенной ЛНР, которая выложила свою историю в проекте «Милосердие», и путевку в «Артек» ей оплатил житель Германии.

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