Красноярцев наградили за заслуги перед городом

Сегодня в Театре оперы и балета состоялось торжественное собрание, на котором по традиции подвели итоги года и вручили красноярцам знаки отличия «За заслуги перед городом Красноярском», сообщили в пресс-службе мэрии.

В торжественной церемонии приняли участие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, председатель Красноярского городского совета депутатов Татьяна Казанова, почетные граждане города и заслуженные красноярцы.

Обращаясь к гостям торжественного собрания, Эдхам Акбулатов подчеркнул: «Все 389 лет истории нашего города — это истории десятков поколений красноярцев, которые создавали, развивали и преображали Красноярск — город на берегах Енисея — одной из величайших рек на земле».

С приветственным словом к собравшимся также обратился и Виктор Толоконский: «В зале присутствуют люди, которые закладывали традиции города, строили и создавали Красноярск. Я говорю вам слова огромной благодарности за всё то, что было сделано вашим поколением, за ваш пример молодым красноярцам, за вашу верность родному городу. Красноярск всегда был индустриальным промышленным центром, городом тружеников. Здесь создавалась уникальная техника, формировалась высочайшая производственная культура, и сегодня предприятия Красноярска выполняют важнейший государственно-оборонный заказ, прокладывают новые направления развития производства. Я поздравляю с Днём города всех, кто своим трудом старается сделать Красноярск лучше, кто никогда не будет равнодушен к его проблемам и жизни. Я не здесь появился на свет, но для меня Красноярск — родной город. Желаю ему процветания, пусть он становится ещё более обустроенным, красивым и комфортным. И сделать это можно только совместными силами, с чувством гордости за свой город, с большой верой в будущее».

Решением Красноярского горсовета в 2017 году знаком отличия «За заслуги перед городом Красноярском» награждены: руководитель, генеральный директор акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Радиосвязь» Ринат Галеев; заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Алексей Клешко; заслуженный деятель науки Российской Федерации, профессор, доктор технических наук Владимир Москвичев.

В мэрии подчеркнули, что поднятие флага на Караульной горе, торжественное собрание и все другие мероприятия, посвященные Дню города — это не просто официальные события.

«Мы гордимся нашим городом. Эти слова я адресую вам, дорогие красноярцы. Тем, кто строит дома и дороги, лечит людей, создает новые производства, воспитывает будущие поколения, заботится о ветеранах, своим ежедневным, честным трудом обеспечивает настоящее и будущее нашего города. Сегодня, в день рождения нашего общего дома, я желаю мира и радости городу нашему! Света и счастья тебе, Красноярск!», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.