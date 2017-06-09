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16:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Новую клумбу разбили у здания правительства Иркутской области

Специалисты высадили 12,5 тысяч саженцев.

12,5 тысяч саженцев высадили сегодня, 9 июня, у здания правительства Иркутской области. Новая клумба будет периодически обновляться и поливаться, чтобы не терять красоту и свежесть на протяжении всего лета. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В процессе цветения клумбы будут заменятся, в случае гибели каких-то саженцев. Компания, которая этим занимается не только высадит цветы, но и обеспечит уход за клумбой и ее утилизацию осенью. Мы ежегодно проводим озеленение, каждый раз пытаемся как-то разнообразить. Работают хорошие дизайнеры, которые достойно справляются с задачей», — сообщил управляющий делами губернатора и правительства Иркутской области Александр Суханов.

По его словам, основная цель благоустройства — украсить и освежить облик города в летний период.

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