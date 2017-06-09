Мария Захарова провела брифинг на фоне пресс-волла с опечаткой в слове «Российский»

Позже Захарова на своей странице в фейсбуке призналась, что не заметила ошибки в надписи на пресс-волле, «так как сразу начала брифинг, да и шрифт надписи очень мелкий, издали не видно». Представитель МИДа отметила, что баннер был заказан у частной компании, а пресс-служба ведомства и организаторы форума во Владивостоке не несут ответственность за ошибку. В ответ на один из комментариев пользователей Захарова подчеркнула, что компании-исполнителю не будут выплачены деньги.