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14:13 (мск), источник: Афиша Daily

Мария Захарова провела брифинг на фоне пресс-волла с опечаткой в слове «Российский»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова провела выездной брифинг во Владивостоке на фоне баннера с лишней буквой «И» в слове «Российской». Видеозапись выступления выложили на ютьюб-канале МИДа. Слово «Росиийской» повторялось на всех надписях на баннере.

Источник: РИА "Новости"

Позже Захарова на своей странице в фейсбуке призналась, что не заметила ошибки в надписи на пресс-волле, «так как сразу начала брифинг, да и шрифт надписи очень мелкий, издали не видно». Представитель МИДа отметила, что баннер был заказан у частной компании, а пресс-служба ведомства и организаторы форума во Владивостоке не несут ответственность за ошибку. В ответ на один из комментариев пользователей Захарова подчеркнула, что компании-исполнителю не будут выплачены деньги.

Захарова спросила у подписчиков, как лучше всего поступить с провинившейся компанией в данной ситуации. Многие пользователи предложили применить довольно радикальные меры.

Год назад стало известно, что разработкой дизайна для пресс-воллов МИДа РФ займется Артемий Лебедев. Он назвал «колхозом» баннеры ведомства, после чего Захарова предложила дизайнеру самому исправить ситуацию, с чем он и согласился.

Комментарии
4
Yana Pyankova
Здесь буква лишняя, там флаг перевёрнутым рисуют.... не слишком ли кто-то расслабился ???
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Юрий Жданов
Сколько шума из-за чего, ну накажите начиная с художника, далее проверяющего художника, куратора, далее губернатора, представителя президента в Федеральном округе. А может быть художник в понедельник был с бодуна? Ну чего волну гнать из мухи раздувать слона.
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Ольга Лысенко
Раздули из мухи слона . Человеческий фактор.
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