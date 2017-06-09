Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стало известно, почему «Генерал Ватутин» сбежал с Украины в РФ
Пищевые привычки, от которых нужно отказаться прямо сейчас
Кремль ответил на идею Кудрина сократить чиновников на треть
Стали известны первые подробности родов Амаль Клуни
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
Снос большого городаИстории москвичей, не согласных с программой реновации
"Таблетку вам дать?": ответ Путина ведущей NBC стал хитом (видео)
СМИ: начались протесты в Крыму -обращение к Путину
Россиянам разрешат прописку на работе
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
"Я что, такая страшная?": звезда 90-х Штурм обнажилась на пляже
Стройные ноги и точёная фигура: Максакова в мини
42-летняя Рудковская устроила девичник перед венчанием (фото)
52-летняя Ирина Безрукова кардинально сменила имидж (фото)
Опасного снайпера ВСУ ликвидировали пулеметом «Утес» - СМИ
ВСУ двумя ударами вынесут войска РФ – депутат Рады
Секретный «Ягуар»: тест уникального плавающего УАЗа
Fiat прекратил поставки легковых авто в Россию
Фоторепортажи
880 лет дрейфующей станции «Северный полюс — 1»
15Happy Birthday, Mr. President
14:45 (мск), источник: Lenta.Ru

В Москве умер «отец МКС»

Бывший генеральный директор Центра Хруничева Анатолий Киселев скончался в Москве на 80-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник: РИА "Новости"

«Анатолий Иванович скончался сегодня ночью в одной из московских больниц», — рассказал собеседник агентства.

Киселев руководил Центром Хруничева с 1975-го по 2001 год. Он был инициатором объединения завода имени Хруничева и ОКБ «Салют» в единый Государственный космический научно-производственный центр.

Под его руководством были разработаны и созданы первые модули Международной космической станции — «Заря» и «Звезда», проходили испытания ракет классов «Протон-М» и «Рокот». Было начато создание ракетного комплекса «Ангара».

Киселев является лауреатом Ленинской премии, Героем Социалистического Труда, лауреатом премии правительства России в области науки и техники (1996). Также награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.

Комментарии
1
Юрий Жданов
Пусть земля Вам будет пухом! Скорбим и будем помнить!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин рассказал о последствиях войны России и США
Турецкие военные отправляются в Катар
Юнкер: защита ЕС больше не может осуществляться извне
Популярность Меркель достигла уровня 2015 года
Путин: ИГ готовит план по дестабилизации южных регионов России
Мария Захарова провела брифинг на фоне пресс-волла с опечаткой
Слуцкий назначен главным тренером английского футбольного клуба
Спорт
СМИ: Китайский клуб предложил «Реалу» €200 млн за Роналду По информации источника, руководство китайского клуба намерено на следующей неделе вылететь в Мадрид, чтобы встретиться с президентом «Реала»
Авто
В России начался выпуск нового внедорожника за 1 230 000 рублей В Михайловске Ставропольского края налажено производство китайских полноприводников DW Hower
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Оливер Стоун назвал подходящих на роль Путина актеров Режиссер фильма «Интервью с Путиным» рассказал, каким увидел президента РФ
Недвижимость
Основные мошеннические схемы с продажей дач
Как сэкономить на квартплате во время отпуска?
Сделки с недвижимостью обяжут заверять у нотариуса
Опубликован список домов, жильцы которых отказались от реновации
Леди
Какие купальники сейчас в моде (фото) Ложная скромность — лучшее определение для купальников этого лета.
Дети
Папа уместил жизнь сына в три минуты Петербургский фотограф и блогер Леонид Баланев смонтировал видео, в котором показал проделанный его ребенком путь от рождения до окончания детского сада.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь