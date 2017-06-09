В Москве умер «отец МКС»

«Анатолий Иванович скончался сегодня ночью в одной из московских больниц», — рассказал собеседник агентства.

Киселев руководил Центром Хруничева с 1975-го по 2001 год. Он был инициатором объединения завода имени Хруничева и ОКБ «Салют» в единый Государственный космический научно-производственный центр.

Под его руководством были разработаны и созданы первые модули Международной космической станции — «Заря» и «Звезда», проходили испытания ракет классов «Протон-М» и «Рокот». Было начато создание ракетного комплекса «Ангара».

Киселев является лауреатом Ленинской премии, Героем Социалистического Труда, лауреатом премии правительства России в области науки и техники (1996). Также награжден двумя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «За заслуги перед Отечеством» третьей степени.