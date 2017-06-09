На Банковой в Киеве произошли столкновения вкладчиков банка «Михайловский» с полицией
Люди требовали встречи с президентом.
Люди требовали встречи с президентом.
На пересечении улиц Банковой и Институтской в Киеве утром собралось около сотни вкладчиков банка «Михайловского» с требованием встречи с президентом, они пытались оттеснить правоохранителей, передает «РБК-Украина».
«Требуем встречи с президентом», — кричали активисты.
Люди пытались оттолкнуть правоохранителей, но те отодвигали толпу обратно. Сообщается, что несколько десятков активистов пытались отодвинуть в сторону Администрации президента Украины ограждения, установленные правоохранителями.
Как сообщалось ранее, Окружной административный суд Киева признал незаконной ликвидацию банка «Михайловский».