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15:15 (мск), источник: 112.ua

На Банковой в Киеве произошли столкновения вкладчиков банка «Михайловский» с полицией

Люди требовали встречи с президентом.

Источник: 112.ua

На пересечении улиц Банковой и Институтской в Киеве утром собралось около сотни вкладчиков банка «Михайловского» с требованием встречи с президентом, они пытались оттеснить правоохранителей, передает «РБК-Украина».

«Требуем встречи с президентом», — кричали активисты.

Люди пытались оттолкнуть правоохранителей, но те отодвигали толпу обратно. Сообщается, что несколько десятков активистов пытались отодвинуть в сторону Администрации президента Украины ограждения, установленные правоохранителями.

Как сообщалось ранее, Окружной административный суд Киева признал незаконной ликвидацию банка «Михайловский».

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