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16:37 (мск), источник: Om1.ru

Жителей Омска ждёт дождливая неделя

Летняя жара вернётся в регион только к предстоящему четвергу.

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы опубликовало прогноз погоды на длинные выходные и на короткую рабочую неделю.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, в регионе ожидается прохладная погода. Ночью будет от +4° до +11°, днём — от +14° до +20°. В субботу ожидается гроза, в воскресенье — дождь и туман.

В праздник, 12 июня, ночь будет холодной: +2…+7°. Днём потеплеет: +18…+23°. Синоптики прогнозируют местами туман и небольшой дождь.

В течение рабочей недели ожидаются кратковременные дожди, грозы, сильный ветер. Но постепенно температура воздуха начнёт повышаться. В четверг и пятницу, 15 и 16 июня, метеорологи обещают омичам по-летнему жаркую погоду.

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