Жителей Омска ждёт дождливая неделя
Летняя жара вернётся в регион только к предстоящему четвергу.
Летняя жара вернётся в регион только к предстоящему четвергу.
В субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, в регионе ожидается прохладная погода. Ночью будет от +4° до +11°, днём — от +14° до +20°. В субботу ожидается гроза, в воскресенье — дождь и туман.
В праздник, 12 июня, ночь будет холодной: +2…+7°. Днём потеплеет: +18…+23°. Синоптики прогнозируют местами туман и небольшой дождь.
В течение рабочей недели ожидаются кратковременные дожди, грозы, сильный ветер. Но постепенно температура воздуха начнёт повышаться. В четверг и пятницу, 15 и 16 июня, метеорологи обещают омичам