Жителей Омска ждёт дождливая неделя

Обь-Иртышское управление гидрометеослужбы опубликовало прогноз погоды на длинные выходные и на короткую рабочую неделю.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 июня, в регионе ожидается прохладная погода. Ночью будет от +4° до +11°, днём — от +14° до +20°. В субботу ожидается гроза, в воскресенье — дождь и туман.

В праздник, 12 июня, ночь будет холодной: +2…+7°. Днём потеплеет: +18…+23°. Синоптики прогнозируют местами туман и небольшой дождь.