В Башкирии из-за сильных дождей произошел резкий подъем уровня воды в реках

В настоящее время гидрологическая обстановка на горных реках стабилизировалась, наблюдаются колебания уровней воды от -5 до +7 см за сутки. Согласно сложившимся гидрометеорологическим условиям на реке Уфа ниже Павловского водохранилища ожидается незначительный рост уровней воды, на остальных реках колебания уровней сохранятся. Все реки на данный момент находятся в берегах.

Кроме того, по данным Башгидромета, частые дожди способствовали возникновению такого опасного агрометеорологического явления, как переувлажнение почвы. Его регистрируют метеостанции Улу-Теляк, Уфа-Дема, Янаул, Тукан.