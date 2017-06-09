В Башкирии из-за сильных дождей произошел резкий подъем уровня воды в реках
УФА, 9 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии
УФА, 9 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии
В настоящее время гидрологическая обстановка на горных реках стабилизировалась, наблюдаются колебания уровней воды от -5 до +7 см за сутки. Согласно сложившимся гидрометеорологическим условиям на реке Уфа ниже Павловского водохранилища ожидается незначительный рост уровней воды, на остальных реках колебания уровней сохранятся. Все реки на данный момент находятся в берегах.
Кроме того, по данным Башгидромета, частые дожди способствовали возникновению такого опасного агрометеорологического явления, как переувлажнение почвы. Его регистрируют метеостанции