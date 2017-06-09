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15:02 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии из-за сильных дождей произошел резкий подъем уровня воды в реках

УФА, 9 июн 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Башкирии из-за сильных дождей произошел резкий подъем уровней воды в верховьях рек Сим и Юрюзань, увеличение составило 65−194 см, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. За прошедший период июня в регионе выпало значительное количество осадков до 2−4, местами до 5−7 декадных норм. В северных и западных районах республики уже выпала месячная норма осадков, местами их количество достигло и 1,5 месячных норм.

Источник: Башинформ

В настоящее время гидрологическая обстановка на горных реках стабилизировалась, наблюдаются колебания уровней воды от -5 до +7 см за сутки. Согласно сложившимся гидрометеорологическим условиям на реке Уфа ниже Павловского водохранилища ожидается незначительный рост уровней воды, на остальных реках колебания уровней сохранятся. Все реки на данный момент находятся в берегах.

Кроме того, по данным Башгидромета, частые дожди способствовали возникновению такого опасного агрометеорологического явления, как переувлажнение почвы. Его регистрируют метеостанции Улу-Теляк, Уфа-Дема, Янаул, Тукан.

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