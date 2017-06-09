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16:37 (мск), источник: Клопс.ru

В День России в центре Калининграда запретят парковку, два автобуса пойдут в объезд

В Калининграде в День России (12 июня) будут закрыты для движения автотранспорта некоторые центральные улицы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Клопс.ru

Закрытие движения

Так, с 9:00 до 22:00 закроют сквозное движение транспорта по ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Подп. Иванникова и на ул. Гаражной на участке от пл. Победы до ул. Юношеской.

В случае изменения дорожной ситуации ОГИБДД УМВД России по городу Калининграду будет проводить оперативное закрытие движения транспорта на участках улично-дорожной сети, расположенных в районе проведения массового мероприятия.

Запрет парковки

12 июня будет запрещена парковка транспортных средств на участке ул. Проф. Баранова от пл. Победы до ул. Подп. Иванникова и на участке ул. Гаражной от пл. Победы до ул. Юношеской. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественной безопасности автовладельцам рекомендуют на время проведения мероприятия освободить от транспорта территорию закрытия движения.

Для организации парковки транспортных средств 12 июня с 9:00 до 22:00 на чётной и нечётной сторонах проспекта Мира на участке от Советского проспекта до кинотеатра «Заря» (просп. Мира, 41/43) будут временно закрыты имеющиеся дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена».

Общественный транспорт

На время оперативного закрытия движения изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Автобусный маршрут № 4 направят по Гвардейскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту.

Автобусный маршрут № 65 поедет по проспекту Мира, ул. Театральной, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. Кстати, в День России электрички в области будут ходить по расписанию выходного дня.

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