В День России в центре Калининграда запретят парковку, два автобуса пойдут в объезд
В Калининграде в День России (12 июня) будут закрыты для движения автотранспорта некоторые центральные улицы. Об этом сообщает
В Калининграде в День России (12 июня) будут закрыты для движения автотранспорта некоторые центральные улицы. Об этом сообщает
Закрытие движения
Так, с 9:00 до 22:00 закроют сквозное движение транспорта по ул. Проф. Баранова на участке от площади Победы до ул. Подп. Иванникова и на ул. Гаражной на участке от пл. Победы до ул. Юношеской.
В случае изменения дорожной ситуации ОГИБДД УМВД России по городу Калининграду будет проводить оперативное закрытие движения транспорта на участках
Запрет парковки
12 июня будет запрещена парковка транспортных средств на участке ул. Проф. Баранова от пл. Победы до ул. Подп. Иванникова и на участке ул. Гаражной от пл. Победы до ул. Юношеской. В целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественной безопасности автовладельцам рекомендуют на время проведения мероприятия освободить от транспорта территорию закрытия движения.
Для организации парковки транспортных средств 12 июня с 9:00 до 22:00 на чётной и нечётной сторонах проспекта Мира на участке от Советского проспекта до кинотеатра «Заря» (просп. Мира, 41/43) будут временно закрыты имеющиеся дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена».
Общественный транспорт
На время оперативного закрытия движения изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Автобусный маршрут № 4 направят по Гвардейскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении — по существующему маршруту.
Автобусный маршрут № 65 поедет по проспекту Мира, ул. Театральной, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее согласно существующей схеме движения. Кстати, в День России электрички в области будут ходить по расписанию выходного дня.