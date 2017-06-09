Дружба народов: поляк обокрал литовца в белорусском пункте пропуска
МИНСК, 9 июн — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в пункте пропуска «Привалка» на
МИНСК, 9 июн — Sputnik. Сотрудники милиции задержали в пункте пропуска «Привалка» на
Инцидент произошел в одном из магазинов
«Мужчина забыл свой бумажник на торговой стойке. В нем были документы и чуть более тысячи евро», — сказали в УВД.
Заметив пропажу, литовец вернулся в магазин, но кошелька не обнаружил. Сотрудники милиции выяснили, что портмоне присвоил 30-летний гражданин Польши, который сначала не сознавался в содеянном.
«Однако камера видеонаблюдения запечатлела момент кражи, а в входе дальнейшего осмотра бумажник был обнаружен в кабине большегрузного автомобиля, которым управлял злоумышленник», — сообщили в управлении.
В УВД отметили, что благодаря оперативным действиям милиции похищенное было возвращено литовцу до того, как водитель польской фуры покинул территорию Беларуси.