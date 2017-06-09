TI отказалась удалять с сайта информацию о донецкой квартире Поклонской

Источник: РИА Новости

Ранее Transparency International сообщила о том, что Поклонская якобы не указала в своей декларации квартиру в Донецке, в подтверждение этой информации организация привела данные из госреестра прав на недвижимое имущество Украины. В пятницу Поклонская заявила, что приписываемой ей квартирой в Донецке владеет другая женщина, и поставила под сомнение подлинность документов Transparency International.

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«Видели, да. Нет, извиняться мы не будем. Во-первых, мы отрицаем обвинение в подделке документов, мы не подделывали документы, это первое. Второе, тот документ, который использован в нашем расследовании, это выписка из украинского госреестра прав на недвижимое имущество, соответственно, получена эта выписка была примерно неделю назад, может быть, чуть-чуть больше, не помню точно. Соответственно, любой желающий украинский гражданин может проверить эту информацию, запросив выписку из реестра точно так же, как это было сделано», — сказала Гавриш РИА Новости в пятницу. На вопрос о возможности ошибки в документах со стороны госреестра Гавриш ответил: «Я не могу говорить, что кто-то виноват, и не могу утверждать, что это ошибка». Собеседник агентства также отметил, что в Transparency International не уверены в достоверности документов, опубликованных Поклонской. «У нас нет поводов думать иначе пока. Мы не знаем, что за документы выложила госпожа Поклонская… Мы точно не занимаемся подделкой документов», — пояснил Гавриш.