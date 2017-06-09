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16:32 (мск), источник: РИА Новости

TI отказалась удалять с сайта информацию о донецкой квартире Поклонской

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Transparency International Russia не сомневается в подлинности документов, на основе которых был сделан вывод о том, что квартира в Донецке принадлежит депутату Госдумы Наталье Поклонской, и не намерена удалять эту информацию с сайта, заявил РИА Новости руководитель пиар-отдела организации Глеб Гавриш.

Источник: РИА Новости

Ранее Transparency International сообщила о том, что Поклонская якобы не указала в своей декларации квартиру в Донецке, в подтверждение этой информации организация привела данные из госреестра прав на недвижимое имущество Украины. В пятницу Поклонская заявила, что приписываемой ей квартирой в Донецке владеет другая женщина, и поставила под сомнение подлинность документов Transparency International.

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«Видели, да. Нет, извиняться мы не будем. Во-первых, мы отрицаем обвинение в подделке документов, мы не подделывали документы, это первое. Второе, тот документ, который использован в нашем расследовании, это выписка из украинского госреестра прав на недвижимое имущество, соответственно, получена эта выписка была примерно неделю назад, может быть, чуть-чуть больше, не помню точно. Соответственно, любой желающий украинский гражданин может проверить эту информацию, запросив выписку из реестра точно так же, как это было сделано», — сказала Гавриш РИА Новости в пятницу.

На вопрос о возможности ошибки в документах со стороны госреестра Гавриш ответил: «Я не могу говорить, что кто-то виноват, и не могу утверждать, что это ошибка». Собеседник агентства также отметил, что в Transparency International не уверены в достоверности документов, опубликованных Поклонской. «У нас нет поводов думать иначе пока. Мы не знаем, что за документы выложила госпожа Поклонская… Мы точно не занимаемся подделкой документов», — пояснил Гавриш.

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В связи с этим организация, по его словам, не планирует удалять информацию о депутате. «У нас нет для этого причин пока», — подытожил Гавриш.

Организация Transparency International выяснила, что Поклонская якобы не указала в своей декларации квартиру в Донецке. По их информации, в госреестре прав на недвижимое имущество Украины значится, что некая Наталья Владимировна Дубровская владеет квартирой в Донецке. В организации добавили, что в неофициальной биографии бывшего прокурора говорится, что Дубровская — это ее девичья фамилия. Организация при этом уточняла, что в открытом доступе документальных подтверждений этому факту нет. Ранее Поклонская сообщила, что у нее «нет и не может быть» незадекларированной квартиры в Донецке.

Поклонская на своей странице в Facebook написала, что хозяйкой данной квартиры площадью 29,9 квадратных метра на улице Римского-Корсакова является «Дубровская Наталья Владимировна 1974 года рождения», которая «отказалась передать ключи новым “владельцам”, однако любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность». Согласно данным на сайте Госдумы РФ, депутат Поклонская родилась в 1980 году.

Комментарии
6
Марк ******
А откуда вы знаете, что имеет Медведе? и откуда Вам известно, что Васильева его родственница?
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Марк ******
Навальный, очень хорошо цепляется за различные нюансы... Государство себя и так постоянно компрометирует, тут особо и стараться не надо. Власть льет в уши народу, так и Навальный льет в уши народу, хотя говорить о Навальном как герои-одиночки нельзя, там огромная команда работает с ним (не на него, а с ним)... Я не могу сказать, что будет, хорошо или плохо, если все-таки рак на горе свистнет и к власти придет Навальный со своей командой.... И что тогда интересно произойдет, все недовольные заживут так заживут и станут довольными?! Я думаю нет, как в ОАЭ мы жить не будем, слишком нас в стране много, за каждым и не уследишь то особо... Но я уверен в том, что в Европе все будут рады этому приходу (сами подумайте, Европа радуется за нового президента Навального, с чего бы это..., все угроза в лице России иссякла?, теперь некого боятся?, но так же не бывает и не было ни когда за всю историю. Хотя может и было, когда Ленин революцию вершил...), что к власти пришел человек, который поменяет политику с защиты на развитие народа России... а дальше, что будет в теории предугадать не возможно, будет только два варианта, либо мы заживем так заживем или Россия просто развалится на кусочки, начнутся межрегиональные конфликты, как на Ближнем Востоке, США с Европой и другие граничащие страны с Россией найдут свои сферы влияния и будут поддерживать различные народы, а в замен получать ресурсы, на которых эти народы и проживают.... ну это лично мои фантазии и никого не заставляю в них верить и брать за основу действительности событий.
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Марк ******
)))) "Как можно не верить человеку? Даже если и видишь — врет он, верь ему, то есть слушай и старайся понять, почему он врет?" - Максим Горький
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