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18:17 (мск), источник: ИА REGNUM

В нижегородских ЗАГСах 07.07.17 ожидается свадебный бум

Заявления о регистрации брака подала 571 пара молодоженов.

В ЗАГСах Нижегородской области 7 июля 2017 года (07.07.17) ожидается свадебный бум. На сегодняшний день на эту дату подала заявление о регистрации брака 571 пара молодоженов.

В День семьи, любви и верности (8 июля 2017 года) в брак планируют вступить 237 пар нижегородцев.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ ЗАГС, наибольшее количество вступающих в брак ожидается в эти дни в Нижегородском Доме бракосочетания — 162 пары ‑ и в Автозаводском Дворце бракосочетания — 119 пар.

По данным управления, в мае 2017 года в Нижегородской области было зарегистрировано 835 браков. С начала года количество браков составило 6130, что на 11,72% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время в региональном управлении Росстата подсчитали, что в январе-апреле 2017 года в Нижегородской области было зарегистрировано 5294 брака и 4395 разводов.

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